La divisione di Medicina Nucleare di Rovigo dell'Ulss 5 tra i primi centri d'eccellenza mondiale per la diagnosi precoce delle neoplasie. Il meritato riconoscimento è stato conferito negli Stati Uniti nel contesto del Congresso nazionale americano di tecniche nucleari a Philadelphia Snm international meeting. Il reparto rodigino, diretto dal primario Domenico Rubello è stato individuato per avere prodotto un algoritmo in grado di confrontare le diagnosi di diverse Pet-Tac su pazienti, sommandole tra esse, e guadagnando notevolmente in...