LA DISTRIBUZIONE

BELLUNO Continua la vaccinazione negli ospedali e nelle rsa della provincia. Sono già 838 i bellunesi a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer: medici, infermieri e oss, ma anche anziani delle case di riposo. Dopo la giornata simbolica di domenica scorsa, il team dell'Usl 1 Dolomiti ha raggiunto le rsa di Belluno, Arsiè e Lamon, continuando l'attività anche negli ospedali. La svolta arriverà domani quando i 250 medici del territorio (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, usca, etc.) saranno vaccinati in modalità drive-in al San Martino di Belluno. Nella rsa di Lamon la copertura è quasi totale. Si sono vaccinati 62 ospiti su 65 e il 70% del personale. All'appello mancano alcune persone ma, in ogni caso, è stato un successo. «Siamo molto soddisfatti dichiara la presidente Donatella Boldo I vaccini sono arrivati molto velocemente e ci siamo dovuti organizzare. Quindi chiedere il consenso agli anziani o ai loro familiari, accertarci che non avessero altri sintomi, etc. Non è stato facile ma ce l'abbiamo fatta». Dall'inizio della seconda ondata, nessun anziano della casa di riposo di Lamon ha contratto il virus. Si sono positivizzati solo tre dipendenti che lavorano in cucina ma sono stati subito isolati.

LA SITUAZIONE

La tensione però rimane alta. «Non entro in struttura da quando l'emergenza covid è cominciata, cioè a febbraio racconta Donatella Boldo Entrare, per me, significava varcare la porta d'ingresso principale e passare di stanza in stanza a salutare gli ospiti. Molti di quei volti sono diventati parte della mia famiglia. Per questo, ogni volta che leggo che è morto uno di loro, è un pezzo della mia vita che se ne va». In realtà c'è stato un giorno, tra la prima e la seconda ondata, in cui la presidente della rsa di Lamon è entrata in struttura: «È stato uno choc: la nuova impostazione, la cabina di separazione tra ospite e familiare, la grande sala da pranzo vuota. Il covid ha trasformato tutto quanto». Ora che ospiti e personale sanitario si sono vaccinati lo scenario cambia. Le regole rimangono le stesse ma forse si può entrare con più tranquillità. «È stato struggente ascoltare i racconti delle persone che non sono riuscite a salutare i loro anziani continua Donatella Boldo Io non vedo l'ora di vaccinarmi: ho preso il covid e non è stata una semplice influenza. Ti senti impotente». E conclude: «Mai mi sarei immaginata di trovarmi a bordo di un'emergenza sanitaria di questa portata che di fatto ha cancellato la generazione dei nostri nonni e quindi la nostra storia». (D.P.)

