LA DISGRAZIAPRAIANO (SALERNO) Tragico inizio d'anno in Costiera Amalfitana. Una turista bellunese di 55 anni ha perso la vita dopo essere stata risucchiata in mare da un'onda assassina mentre passeggiava col marito e una coppia di amici, fra cui la sorella del sottosegretario Gianclaudio Bressa, in uno degli angoli più suggestivi di Praiano. Esattamente lungo via Terramare, uno dei luoghi più romantici della zona. Ovvero sulla stradina, scavata nel fianco della roccia, che unisce la Praia con l'Africana e dove d'estate turisti e giovani...