LA DISCUSSIONE

TREVISO Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio e anima dell'Ogd (Organismo di gestione della destinazione turistica), difende i primi passi mossi dalla Fondazione Marca Treviso, braccio operativo incaricato di valorizzare l'offerta turistica nella Marca. Primi passi che da un lato hanno prodotto risultati, dall'altro grandi polemiche tra comuni che si sono allontanati o che stanno per farlo e il sindaco di Treviso Mario Conte che chiede un robusto «cambio di passo» in tema di promozione del territorio. E in un periodo in cui il turismo è il settore che più paga le conseguenze della crisi Covid, queste conflittualità palesi o accennate non vanno giù a Pozza. Che lancia un chiaro avviso ai naviganti se polemiche e spaccature dovessero continuare vanificando gli sforzi fatti: «Se i comuni possono cambiare idea per quanto riguarda l'Odg e andarsene, la stessa cosa può farla anche la Camera di Commercio».

CONTRASTI

La Fondazione Marca Treviso però continua a non convincere tutti. I sindaci dell'asse del Terraglio o non ci sono entrati o vogliono andarsene. E anche Conegliano, a quanto pare, sta cominciando a rifletterci. Treviso è invece appena entrata, ma vorrebbe qualcosa di più e di nuovo. E Pozza ribatte: «Dice bene Gianni Garatti se negli ultimi anni a Treviso sono arrivati 2 milioni di turisti, qualcosa di buono lo avrà pur fatto l'Ogd, così come la Fondazione Marca Treviso e prima il Consorzio, Ma lo dice anche la Regione Veneto che ha riconosciuto nel Modello Treviso un organismo di gestione della promozione della destinazione turistica efficace e funzionale alle strategie regionali. Non è un caso che zone turistiche blasonate come Verona ed il Lago di Garda ci hanno chiesto copie di statuti, regolamenti, ed atti amministrativi del modello trevigiano».

RISORSE

E a chi contesta l'uso della tassa di soggiorno destinata alla Fondazione, Pozza risponde: «La tassa di soggiorno è totalmente riversata su progetti già approvati, all'unanimità, dalla Cabina di Regia dell'Ogd, uno dei quali riguarda il comune di Treviso per sperimentare un nuovo modo di incontrare il turista negli uffici di accoglienza». In totale, nel 2019, in azioni di marketing è stato investito un milione di euro. «Il Comune di Treviso ha visto approvato dallOgd un importante progetto a favore del cosiddetto superIAT: ovvero uno studio di fattibilità per la definizione e l'attivazione di un innovativo IAT trevigiano (centro di Treviso e aeroporto): progetto del valore complessivo di 50 mila euro, finanziato all'80% dall'OGD, con grande soddisfazione del Comune di Treviso e grande apprezzamento dalla Regione Veneto, che a propria volta sta finanziando gli IAT veneti»

LE POLEMICHE

Resta la questione aperta dei comuni del Terraglio: «Preganziol e Mogliano hanno deciso di stare fuori dal nostro Organismo. Scelta rispettabile da parte dei sindaci, che non abbiamo condiviso. Molte sono le iniziative ed i tentativi fatti per convincere questi territori a ripensare a questa decisione, ma invano. Come possono ora contestare l'operato dell'Ogd? La regola è sempre la stessa: gli assenti non solo hanno sempre torto, ma semplicemente non ci sono. La porta è sempre aperta ma la decisione spetta a loro non al'Ogd che può solo rinnovare la propria disponibilità a lavorare assieme». E infine la risposta diretta a Conte: «Il sindaco di Treviso chiede un cambio di passo? Bene. Dopo questo momento disastroso che il turismo sta vivendo, dobbiamo tutti cambiare passo ed inventarci nuove strategie. Anche su questo punto l'Ogd Città d'arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano è stato il primo organismo di coordinamento turistico in Veneto ad elaborare, condividere un piano di promozione e di rilancio del turismo trevigiano post Covid19 del valore di quasi 1 milione di euro ed a trasmetterlo. Piano che ha ricevuto il plauso da parte del nostro assessore Caner e delle varie direzioni regionali». Annotazione: in tema di turismo e servizi, sono 150 i locali che in città hanno ampliato i loro plateatici. La promozione del turismo passa anche da qui.

P. Cal.

