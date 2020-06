LA DISCUSSIONE

TREVISO La scuola è il pensiero fisso delle famiglie trevigiane. La chiusura anticipata ha provocato problemi a non finire sia alla didattica che alla normale gestione casalinga. Nelle ultime settimane sulla scrivania del prefetto Maria Rosaria Laganà si sono accumulate decine di lettere, di mail di genitori ormai allo stremo tra le difficoltà di riprendere a lavorare con i figli da sistemare e la preoccupazione per cosa potrà accadere a fine estate. E domani anche questo sarà argomento di un tavolo tecnico convocato dal prefetto sui problemi della famiglia nel dopo-Covid a cui parteciperanno il sindaco Mario Conte come rappresentante degli enti locali, categorie produttive, associazioni. E adesso che l'anno scolastico sta finendo anche formalmente, sabato prossimo in un mondo normale sarebbe l'ultimo giorno di scuola, restano intatte tutte le altre preoccupazioni: come si tornerà in classe a settembre, in che condizioni di sicurezza. L'incertezza è, in poche parole, totale. E per chi ha figli grandi il tarlo è rappresentato dagli esami di maturità.

L'APPELLO

«Dopo i focolai sanitari abbiamo quelli sociali - sottolinea seriamente il prefetto - ci sono problemi anche psicologici da valutare. I ragazzi, per esempio, ancora non vanno a scuola. Nei giorni scorsi ho ricevuto tante lettere di genitori chiedono la riapertura degli istituti scolastici di ogni grado, perché adombrano tutta una serie di situazioni di difficoltà. E dobbiamo tenerne conto». Il prefetto, ovviamente, non ha il potere di riaprire nulla. Men che meno a una manciata di giorni dalla chiusura ufficiale dell'anno scolastico. Però è la figura giusta per raccogliere il problema che, in questo caso, ha due dimensioni: quello delle famiglie da aiutare nella gestione dei figli e quello di un ritorno a scuola a settembre in condizioni di sicurezza. E nei prossimi giorni, oltre all'appuntamento già in programma, la Prefettura sarà al centro di numerosi tavoli con presidi e associazioni per fare il punto della situazione: «In questa fase tutto può contribuire a creare tensione, sia sotto il profilo economico che familiare - sottolinea - anche la scuola. Per non parlare poi dei problemi sanitari extra covid, che in questi mesi sono state trascurate non per cattiveria ma per altre esigenze. C'è tutta una serie di situazioni che vanno attenzionate, passate ai servizi ora appannaggio dei comuni. E le stesse amministrazioni locali, a loro volta, vanno sostenute. Giovedì (domani ndr) avremo una riunione col sindaco di Treviso e con la partecipazione della categorie economiche per capire le esigenze immediate dei comuni e delle famiglie».

I DUBBI

E mente si discute di come riaprire in vista del nuovo anno scolastico, una miriade di problemi resta sul tappeto. Il più immediato riguarda gli esami di maturità e di terza media. Da settimane gli istituti cittadini si stanno attrezzando per creare locali dove poter svolgere tutte le prove previste rispettando distanze e misure di sicurezza. Sicuramente la maturità 2020 sarà quella della mascherina, ma anche quella delle prove fatte in palestra o in aula magna, ben distanziati da compagni e professori. E se per un ragazzo maggiorenne la situazione può essere affrontata e gestita, magari per chi si affaccia all'esame di terza media gli scogli da superare saranno maggiori. E poi il rebus di come tornare in classe a fine estate.

LE SCELTE

Altro aspetto. In molti comuni i sindaci non vogliono arrendersi all'idea che la scuola possa finire così: con una brusca interruzione a febbraio e senza più ripartire. «Non mi rassegno al pensiero che un anno scolastico possa terminare in questo mondo, nel nulla. Senza niente», ripete da giorni Mario Conte, primo cittadino trevigiano. E lo stesso discorso lo fanno anche a Paese, dove l'amministrazione vuole organizzare un momento di festa, riservato ai bambini delle scuole elementari e ai ragazzini delle medie. Anche a Treviso Conte progetta una festa in piazza di fine anno da farsi probabilmente sabato 19 giugno. I preparativi sono in corso, l'obiettivo è segnato: «Abbiamo intenzione di organizzare una festa di fine anno scolastico in città aperta a tutti i bambini e alle loro famiglie - ripete Conte - e la faremo perché un anno scolastico non può finire così, sospeso».

Paolo Calia

