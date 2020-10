LA DISCUSSIONE

TREVISO «Dal testo del Dpcm, nel punto in cui si parla della possibilità di chiudere piazze e strade - spiega il prefetto Maria Rosaria Laganà - è sparita la parola sindaci. Non è quindi chiaro chi debba prendere queste decisioni. Attendiamo chiarimenti in merito. Se si tratta di chiusure per emergenza sanitaria l'autorità coinvolta dovrebbe essere il sindaco, ma servono delle interpretazioni. Mercoledì (domani ndr) ho convocato un tavolo Sicurezza per parlare di questo. Speriamo che nel frattempo arrivino delle direttive, altrimenti valuteremo noi come applicare la nuova normativa». Il prefetto riassume, nel tardo pomeriggio, il succo di una discussione accesissima che ha animato l'intera giornata.

IL CONFRONTO

In mattinata il sindaco Mario Conte, nonché presidente regionale dell'Anci, si è prima confrontato via chat con i colleghi trevigiani, poi ha parlato con quelli dei capoluoghi veneti e col presidente nazionale Anci. Morale: «Non è possibile scaricare anche questa responsabilità sui sindaci - sentenzia - è una presa di posizione che ci vede tutti concordi. Ancora una volta non siamo stati coinvolti nella stesura di questo Dpcm, abbiamo appreso le disposizioni dalla televisione. Ma se si vuole chiudere tutto, il Governo abbia il coraggio di farlo parlando chiaramente. Chiudere una piazza significa penalizzare attività commerciali e spostare il problema da un'altra parte, non certo risolverlo. Senza contare che chi chiude, poi, rischia di dover risarcire». Paolo Galeano, sindaco Pd di Preganziol, è sostanzialmente d'accordo, ma con toni molto differenti: «Mi pare che si stia andando verso un'interpretazione che mette nella mani del prefetto la possibilità di decidere se chiudere o meno, ma dopo aver sentito il parere dei sindaci. Penso che sia la soluzione migliore per aver un'equità di giudizio su tutto il territorio». Più vicino alla posizione di Conte è invece Fabio Chies (Conegliano): «Dispiace che, ancora una volta, un Dpcm tenda a scaricare tutta la responsabilità sui sindaci. È qui mi pare che ci sia la voglia di chiudere tutto, ma lasciando che siano i sindaci a farlo. A Conegliano dovremmo, per esempio, concentrasi su via XX Settembre dove ci sono tanti locali con plateatici. Ma chiudere significherebbe mandare in rovina tante attività. E allora che sia il Governo a prendersi simili responsabilità». Stefano Marcon (Castelfranco) è sconfortato: «Non ci siamo. La scomparsa della parola sindaci dal testo del Dpcm ci lascia tutti nel limbo. Chi decide? Teoricamente potrebbe farlo anche la Regione. Serve chiarezza, ma non mi pare il modo giusto di lavorare».

LE DECISIONI

Intanto le prime conseguenze delle limitazioni si fanno sentire. Il prefetto Laganà ha annullato la consegna degli attestato di cavalierato: «Dovevamo fare la cerimonia il 2 giugno, poi l'abbiamo rinviata al 21 ottobre - dice - organizzandola a palazzo dei Trecento. Abbiamo limitato al minimo i presenti, solo 70 persone. Ma, oggi, abbiamo deciso di annullare tutto: troppi rischi. Spediremo gli attestati direttamente a casa dei premiati». Il prefetto poi analizza il resto del Dpcm: «Mi sembra chiaro che le sagre siano tutte sospese, mentre la chiusura dei ristoranti da mezzanotte alle cinque di mattina è stata dovuta per evitare che qualcuno decidesse di chiudere a mezzanotte per poi riaprire alle due. Sulla scuola bisognerà fare un lavoro particolare per organizzare gli ingressi dalle 9 di mattina. La didattica a distanza resta una soluzione per le scuole superiori, ma di certo non può essere applicabile per elementari e medie. Penso ai bambini che lo scorso anno erano in prima e che poi hanno dovuto apprendere da casa. Non possiamo penalizzarli ancora».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA