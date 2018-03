CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISCUSSIONE PADOVA Contestano il documento finale di Agenda21 sul progetto Leroy Merlin all'interno dell'ex macello Davanzo di corso Australia molte delle associazioni che hanno attivamente partecipato alle riunioni sul tema. Un documento, come sottolineano i rappresentanti di 10 comitati e associazioni, è stato fatto passare con la formula del silenzio assenso, lasciando intendere che tutti concordano, mentre nella realtà non è così. Sulla vicenda Leroy Merlin, il 15 ottobre scorso, il Comitato via Peano, ha depositato anche un esposto...