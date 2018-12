CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DISCUSSIONEPADOVA Al via subito dopo Natale il percorso partecipato per la realizzazione della nuova linea del tram. Il Comune, infatti, vuole coinvolgere i cittadini per decidere dove passerà il tram a Voltabarozzo. Dato per assodato che il mezzo dovrà attraversare il parco Iris, ora l'amministrazione Giordani vuole conoscere il parere di chi vive nelle zone interessate dal transito del mezzo prima di definire il progetto. In vista della firma della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la costruzione...