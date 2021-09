Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SOCCORSIBELLUNO Un'altra giornata di superlavoro per il Soccorso Alpino, impegnato non solo sul fronte delle due ricerche persone in atto ma anche sugli interventi ordinari. L'incidente più grave a Perarolo dove una donna è precipitata per una 50ina di metri nel greto del torrente. È una turista danese ricoverata in rianimazione a Treviso.SUL NEVEGALAttorno alle 10.50 di ieri una squadra del Soccorso alpino di Belluno è intervenuta...