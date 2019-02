La dirigente si schiera contro le critiche «Lottiamo per estirpare i pregiudizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SPIEGAZIONEPORDENONE Lucia Cibin, dirigente dell'Istituto comprensivo di Torre, non si scompone. Conosce il cosiddetto Pof, cioè il piano dell'offerta formativa. Lo ha firmato e naturalmente lo ha letto in tutte le sue pieghe. Sa, quindi, che al suo interno ci sono anche le lezioni che fanno parte del progetto A scuola per conoscersi. Una volta a conoscenza dell'intenzione di alcuni genitori di non far partecipare i propri figli alle lezioni contro il bullismo omofobico, si schiera dalla parte degli organi collegiali che hanno deciso...