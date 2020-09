LO SCONTRO

UDINE È scontro a muso duro fra i sindacati e l'Ufficio scolastico regionale. Alla vigilia della consegna al Prefetto di Trieste del dossier confezionato dai rappresentanti dei lavoratori sulla situazione del mondo della scuola in Fvg, dopo la diffida indirizzata all'Usr e le dichiarazioni sui media, la direttrice generale Daniela Beltrame difende a spada tratta l'operato del suo ufficio e delle diramazioni provinciali, coinvolte in episodi che hanno fatto gridare allo scandalo i precari e i politici (come quello delle nomine rinviate a Udine per una chiavetta Usb guasta).

LA REPLICA

Beltrame sottolinea di aver rispettato le regole delle relazioni con i sindacati. La accusano di mancato confronto? Lei mette in riga le date delle convocazioni «per l'informazione preventiva e il confronto»: 6 agosto (immissioni in ruolo), 17 agosto (contrattazione), 16 e 17 settembre (copertura dei posti di Dsga e avvio dell'anno scolastico), 23 settembre (graduatorie, supplenze, avvio dell'anno scolastico e Dsga), ma, lamenta, «si è verificato che in più di un'occasione i rappresentanti sindacali regionali non si siano presentati alle convocazioni, fino a costringere il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale a richiedere, il 18 settembre, la loro disponibilità a concordare la data della prossima convocazione (poi avvenuta in data 23 settembre)».

GRADUATORIE

Un altro punto di scontro è quello delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze, con domande presentate completamente on line. «Per la compilazione della domanda alcuni supplenti si sono avvalsi della consulenza di un sindacato», ma «alcuni supplenti si sono lamentati di aver ricevuto da parte di alcuni sindacati consulenze sbagliate sui servizi di supplenza da dichiarare. Sono stati consigliati infatti di dichiarare solo i servizi prestati nell'ultimo triennio, come avveniva in precedenza per le vecchie graduatorie di istituto. Non avendo inserito sul portale tutti i servizi di supplenza svolti durante la loro carriera, i medesimi supplenti si sono ritrovati punteggi inferiori a quello spettante e pertanto si sono visti retrocessi nelle posizioni di graduatoria». I sindacati, dice Beltrame, «hanno invitato i supplenti a inoltrare reclami agli Uffici Scolastici provinciali, ignorando che la nuova procedura non prevede la presentazione di reclami perché i titoli e i servizi dichiarati sono stati inseriti sotto la responsabilità personale del dichiarante » e «l'Usr non ha neppure la facoltà di riaprire i termini per le integrazioni». Beltrame si dice dispiaciuta «che i rappresentanti sindacali abbiano più volte ostinatamente richiesto la sospensione delle nomine per l'impossibile inserimento dei servizi non dichiarati, ritardando le operazioni e alimentando una inutile conflittualità nei confronti degli Uffici». Ma Beltrame replica anche sul riparto dei fondi per le supplenze per le misure anti-covid, rammentando che tutte le domande dei presidi sono state acquisite e valutate dagli Usp ad agosto e che l'Usr «l'8 settembre ha inviato via email ai rappresentanti sindacali regionali» i riparti provvisori, ma «solo un rappresentante sindacale ha fornito una proposta, di cui peraltro si è tenuto conto». Beltrame rammenta anche di aver spedito direttamente a tutti i presidi i riparti provvisori invitandoli a segnalare eventuali anomalie e che da 60 scuole, un terzo di quelle statali, sono arrivate «le segnalazioni di ulteriori fabbisogni. Tutte sono state soddisfatte».

