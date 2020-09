LA DIRIGENTE

UDINE «I casi di positività sono stati subito intercettati, sia negli istituti di Cervignano sia a Monfalcone. Quindi, il sistema ha funzionato». La pensa così la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame, che ancor prima del suono della prima campanella nelle scuole friulane ha dovuto fare i conti con casi di contagi da covid (a Cervignano sono emersi dopo i corsi di recupero e di potenziamento prima delle lezioni curricolari). «A Monfalcone il dirigente scolastico è stato avvertito dal dipartimento di Prevenzione come da protocollo. È avvenuto tutto secondo quanto prescritto. È il dipartimento che ha la competenza di fare i controlli e prescrivere, eventualmente, le quarantene». Tolti questi casi puntuali, i nodi sul tappeto, per il mondo della scuola, dice Beltrame, sono almeno due: «Dall'Iss il 21 agosto abbiamo avuto le indicazioni operative per la gestione dei focolai nelle scuole. Ma la parte che è rimasta in bianco, ancora non risolta, riguarda due punti. Intanto, i meccanismi di accettazione da parte del medico di base e del pediatra per il rientro degli studenti a scuola dopo un caso sospetto di covid: questo è un punto rimasto ancora da definire. L'altra cosa non risolta riguarda i docenti in isolamento domiciliare, se possano o meno continuare a svolgere la didattica a distanza compatibilmente con il loro stato», dice Beltrame.

MONITORAGGIO

Dopo i casi di Cervignano e Monfalcone, chiarisce, «penso di avviare un monitoraggio per sapere quanti dipendenti siano in quarantena. Speriamo, però, di non fare molestie burocratiche. I dirigenti scolastici sono già impegnati nell'organizzazione di turni e orari, non vorremmo ci fosse un accanimento burocratico nei loro confronti con richieste di numeri. Certo, i dati sono importanti: ma non credo ci siano tanti altri casi di quarantene oltre a quelli che sappiamo». Anche per i lavoratori fragili «non è stato ancora fatto il monitoraggio. Siamo stati impegnati per garantire l'avvio dell'anno scolastico. Sembra facile ma la fase due è partita a giugno e della scuola si è parlato ad agosto. Uno non ha la bacchetta magica». Lei, dice, ha fatto quel che doveva. Prima, le nomine in ruolo, «588 in regione, di cui 253 in provincia di Udine: 42 nelle scuole dell'infanzia, 170 alle primarie, 4 per le medie e 31 per il secondo grado, oltre a 6 di sostegno». Molti posti restano vacanti, sia per l'esaurimento delle graduatorie sia perché «alla call nazionale - dice - sono arrivate una manciata di candidature». Ora, la partita delle supplenze.

I FONDI

Beltrame tiene a rimarcare di aver comunque «soddisfatto al 99,9 per cento le richieste dei presidi, salvo qualcuno che ha mandato le richieste stamattina (ieri ndr)» per utilizzare al meglio i 34 milioni ricevuti da Roma con i due decreti legge di maggio e agosto. Fondi che, dice, «sono destinati ad incarichi temporanei di personale aggiuntivo, sia docente sia Ata, che serve a supportare il personale in servizio per garantire le misure di prevenzione del contagio». In Fvg, grazie a queste risorse, saranno assunti a tempo «284 docenti della scuola dell'infanzia, 28 educatori, 172 nelle primarie, 93 nelle medie di primo grado e 103 alle superiori, oltre a 907 collaboratori scolastici». In provincia di Udine «sono stati destinati 7,106 milioni per i docenti e 8,3 per gli Ata: prenderemo 145 docenti aggiuntivi per l'infanzia, 28 educatori, 46 nella primaria, 32 alle medie e 50 alle superiori».

