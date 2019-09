LA DIPENDENZA UDINE Quando si parla di soldi e gioco, la partita non fa riferimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIPENDENZAUDINE Quando si parla di soldi e gioco, la partita non fa riferimento soltanto a quelle che i cittadini spendono e, soprattutto perdono, ma anche agli elevati costi sociosanitari che gravano su un bilancio, quello della sanità regionale, già alla prese con spese vertiginose alle quali, come la farmaceutica, non si può rinunciare. Certo, un giocatore patologico è comunque una persona malata che necessita di cure, ma iniziare a giocare si sceglie, di avere una malattia rara, ad esempio, decisamente no. Stando all'ultimo rapporto...