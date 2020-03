LA DIOCESI

BELLUNO Il divieto di celebrare la messa aperta ai fedeli era già noto da una settimana. E per questo motivo che per la giornata di oggi la diocesi di Belluno Feltre ha organizzato la trasmissione della messa del vescovo in diretta. Monsignor Renato Marangoni, come già avvenuto per il rito del mercoledì delle Ceneri, questa mattina celebrerà la santa Messa a porte chiuse ma, come si suol dire, a favore di telecamere. A trasmettere il rito sarà l'emittente locale Telebelluno. «Per favorire la partecipazione alla celebrazione dell'Eucaristia e per andare incontro quanti lo desiderano fa sapere l'Ufficio Comunicazioni della diocesi domenica 1° marzo, prima domenica di Quaresima, il vescovo Renato celebrerà la santa Messa nella cappella del Centro Giovanni XXIII. La celebrazione sarà trasmessa da Telebelluno (canale 10) alle ore 10. A causa dell'emergenza coronavirus, la diocesi ha annullato anche gli incontri dei Giorni dello spirito e di comunità perché avrebbero comportato un significativo afflusso di fedeli. Allo stesso modo era stato sospeso anche l'evento del Convegno diocesano, previsto sempre per la giornata di oggi a Longarone. «In questa fase di limitazioni sanitarie proseguono le comunicazioni della diocesi -restano però validi l'invito e la proposta di onorare il giorno festivo attraverso un momento di ascolto della Parola o di preghiera personale, oppure in famiglia o in un piccolo gruppo». Sono infatti ancora in vigore le ordinanze ministeriali e regionali riguardanti gli eventi con concorso di pubblico, alle quali si atterranno tutte le comunità parrocchiali, fino a comunicazioni contraria.

G. S.

