LA DIFESA VENEZIA Per il critico d'arte Vittorio Sgarbi non ci sono dubbi: i centri storici antichi d'Italia non possono essere alterati stabilmente da opere d'arte moderne che stonerebbero nell'ambiente. «Mi pare logico: ogni mostra si chiama tale perché ha un limite temporaneo di esposizione afferma Sgarbi -. Non è che una cosa che metti in un posto resta lì per l'eternità, ha avuto la sua storia che a un certo punto termina. Support di Lorenzo Quinn è stato ammirato per quasi un anno, ora deve prendere un'altra strada: le mani sono...