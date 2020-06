LA DIFESA

TREVISO «Chiariremo la nostra posizione, il mio cliente si dice estraneo all'organizzazione. Faremo subito impugnazione dell'ordinanza davanti al gip, vedremo che succede». Simone Guglielmin è l'avvocato di Yassine Lemfaddel, il 32enne originario di Taurianova ma residente in Vicolo San Zeno a Treviso (in una casa popolare, ma ospite di familiari) arrestato con l'accusa di essere un concorrente esterno dell'associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il legale è stato nel carcere di Belluno, dove Lemfaddel si trova recluso e dice di averlo trovato sereno, consapevole di essere del tutto estraneo alla vicenda. Eppure ci sono le intercettazioni telefoniche e ambientali a inchiodarlo: quella su un arma, una pistola del cui prezzo il 32enne si informa con l'intenzione di acquistarla, e la più pesante relativa ad un carico di cocaina. Lemfaddel viene descritto come uno spacciatore al dettaglio sulla piazza trevigiana che favorisce l'organizzazione con contributi occasionali e in sé non essenziali, senza intrattenere con la stessa un rapporto strutturale e duraturo. In particolare, unitamente ad altri soggetti concorreva all'acquisto finalizzato alla successiva cessione di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente tipo cocaina, curandone il trasporto dalla Calabria a Padova, di fatto favorendo la ndrina di Bolzano.

Nell'ordinanza si legge come dopo aver concordato con un Antonino Forgione, altro componente dell'associazione a delinquere, la consegna del narcotico all'uscita dell'autostrada di Bagnara Calabra, invia due trasportatori a bordo della sua auto Volvo C70. Peraltro, durante il viaggio di ritorno, all'altezza di Teano l'auto dei due trasportatori ha un guasto che costringe gli stessi ad abbandonare il veicolo presso un'area di servizio ed a proseguire grazie al passaggio loro dato in auto fino alla vicina stazione ferroviaria da un occasionale cliente della stazione di servizio- il viaggio in treno fino a Firenze, dove Lemfaddel li raggiunge con altra auto per condurli a Treviso. «Non ho ancora avuto la possibilità di leggere l'ordinanza nella sua completezza - dice l'avvocato Guglielmin -. È chiaro che in questo momento non è possibile delineare una strategia difensiva completa, ma da quello che ho ricavato dal nostro incontro Lemfaddel può dimostrare di non centrare nulla con quanto gli viene contestato».

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

