La difesa: «I soldi? Vi ha detto dove sono, adesso cercateli»

L'ARRINGAPORDENONE «I soldi? Fabio Gaiatto ha dato il suo contributo indicando le società che hanno veicolato il denaro dei risparmiatori. Noi non abbiamo gli strumenti per recuperarli, qualcuno vada a prenderseli in Croazia, che indaghi». L'avvocato Fabio Galletti è esausto dopo due ore di arringa nell'afa dell'aula grande del Tribunale di Pordenone. Al gup Eugenio Pergola ha ribadito che l'associazione per delinquere contestata al trader di Portogruaro non esiste. Che la truffa («Se di truffa si può parlare») andrebbe riqualificata in...