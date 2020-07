LA DIFESA

PORDENONE I soci dell'Atap questa mattina avranno tra la mani i due esposti presentati in Procura contro l'ex presidente Mauro Vagaggini. Dovranno decidere se dare il via libera all'azione di responsabilità civile conferendo il mandato agli avvocati Serena Giliberti e Andrea Bellotto. Leggeranno passaggi come «impoverimento e sottrazione del patrimonio immobiliare», «impiego di dipendenti per la manutenzione di auto personali» di Vagaggini o come «benefit aziendale contrastante con quanto deliberato dall'assemblea e previsto dallo Statuto». Ed è proprio su quest'ultimo passaggio che comincia a concentrarsi l'attenzione dell'avvocato Marco Zucchiatti, il difensore dell'ex presidente Atap finito al centro di un'indagine per presunto peculato. «Le delibere in cui vengono stabiliti i benefit ci sono - premette - Era lo stesso Cda ad averli riconosciuti. Vagaggini aveva un compenso lordo di 2.700 euro al mese ed erano previsti rimborsi per le spese sostenute per le due Spa, una cosa normale».

L'AUTO AZIENDALE

Il Consiglio di amministrazione nel 2012 gli aveva assegnato un'auto a uso promiscuo a titolo di benefit: una Volvo V6, poi sostituita con una Volvo XC70 e infine una Volvo XC60, auto che ha utilizzato fino al luglio 2017, quando nella presidenza gli è subentrato Narciso Gaspardo, anche lui di Cordenons come Vagaggini, autore degli esposti nati dalle verifiche interne. Alla Procura si chiede ora di valutare se Vagaggini si sia reso responsabile di reati contro la pubblica amministrazione. Un punto sul quale Zucchiatti ha già le idee chiare: «Atap e Sti sono Spa - osserva - Sono società di diritto privato, non sono soggette al controllo della Corte dei conti, anche se tra i soci di sono enti pubblici e il servizio che eroga Atap è pubblico. Questo significa che il reato di peculato non può essere contestato, perchè Vagaggini non può essere considerato un incaricato di pubblico servizio».

IL SEQUESTRO

Il difensore sa che la battaglia è soltanto agli inizi e che sarà molto lunga. Le perquisizioni dell'altro ieri hanno avuto un passaggio inaspettato: il sequestro dell'abitazione di Vagaggini. «Si tratta - spiega - di un sequestro d'iniziativa da parte della Guardia di finanza. Entro oggi il pm dovrà decidere se condividere il provvedimento dei finanzieri e chiedere la convalida al Gip. Nel caso venga confermato, sono pronto al reclamo. Tra l'altro, se dovessero puntare alla confisca, nulla andrà all'Atap, ma allo Stato». A spingere verso il sequestro potrebbe essere stato il fatto che negli esposti si evidenzia che Vagaggini verso la fine di giugno ha messo in vendita la sua abitazione di Cordenons. Secondo il legale, l'annuncio non ha nulla a che fare con la vicenda dei rimborsi: «Aveva il progetto di cambiar casa, null'altro».

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

