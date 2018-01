CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIFESAARCADE «Ogni anno torna la storia dei panevin che inquinano l'aria. È una grande ipocrisia. Una scusa becera usata da chi vuole puntualmente attaccare la tradizione. Respingo accuse del genere che vengono avanzate in modo semplicemente pretestuoso. I panevin fanno parte della nostra eredità culturale. Come il presepe, come Babbo Natale e come il crocifisso. Insomma, fanno parte di noi». Domenico Presti risponde in modo netto a chi gli fa notare che le pire accese per l'Epifania hanno fatto schizzare i livelli di polveri sottili...