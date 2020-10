NUOVO INIZIO

BELLUNO Il primo giorno di didattica digitale integrata è andato in archivio. La macchina, avviata nella scorsa primavera e messa a punto nel corso dell'estate, è stata riavviata fra lunedì e martedì. E ieri in tutte le scuole superiori della Provincia di Belluno erano presenti solo il 25% degli studenti; il restante 75% ha seguito le lezioni da casa. Un meccanismo, quello dei gruppi classe che ruoteranno e si alterneranno fra scuola e casa, che proseguirà sicuramente almeno sino al prossimo 24 novembre. Non mancano tuttavia problemi e questioni da affrontare e risolvere. Il primo è ancora quello della connessione.

INGORGO DIGITALE

La Dirigente Scolastica Viola Anesin spiega cosa accade ai Licei Renier: «Oggi ha funzionato tutto bene esordisce ma per quanto riguarda la linea internet noi siamo al limite, perché abbiamo una connessione da 30 megabyte». Eppure la scuola si era mossa per tempo per riuscire a garantire una linea migliore, con la fibra dedicata: «Ancora a luglio avevamo fatta richiesta alla Telecom per una linea da 200 megabyte. E ci era stata garantita per il 14 settembre. Invece ancora non ce l'abbiamo e con cadenza settimanale continuiamo a sollecitare che venga portata a termine l'operazione. Anche questa mattina (ieri per chi legge ndr) ho scritto nuovamente a Telecom: una risposta già nel pomeriggio. Perché se è vero che la scuola, come è stato detto da più parti e da tutti riconosciuto, è una priorità, è arrivata l'ora che venga dimostrato». Una situazione che rischia di limitare una scuola che negli anni scorsi ha investito e tuttora sta investendo nel potenziamento delle risorse digitali: sono per esempio presenti pc, videoproiettori e connessione internet in tutte le aule. Ieri tutti gli insegnanti erano a scuola da dove hanno tenuto le lezioni a distanza. Preoccupazione per la connessione anche al Liceo Galilei-Tiziano. Infatti nel comunicato che annuncia l'inizio dell'orario per la didattica digitale integrata, si legge: «Per evitare problemi di sovraccarico della rete gli insegnanti sono invitati ad essere fisicamente a scuola per il tempo strettamente necessario».

L'IMPEGNO DEGLI INSEGNANTI

E il Dirigente Andrea Pozzobon spiega: «Sono molti gli insegnanti di questa scuola che vivono in centro. Per cui, quando il loro orario lo permette, nella stessa mattinata si sposteranno da scuola a casa o viceversa o, se hanno tutte le ore a distanza, rimarranno a casa. Ma per il momento abbiamo un paio di postazioni con il computer sia nella sede del classico di via Cavour, che ieri ha ospitato tutte le classi prime in presenza, sia nella sede dello Scientifico di via Gregorio XVI». Tutto bene anche all'Iti Segato e al Professionale Brustolon, riferisce la Ds Ilaria Chiarusi che ieri era nella sede dell'Istituto Comprensivo di Cencenighe di cui è reggente, ma che è stata informata dai suoi collaboratori. Per questa, dice la preside, il problema non è la rotazione delle classi: «Già martedì avevamo fatto didattica a distanza e oggi (ieri per chi legge ndr) abbiamo iniziato con la presenza di tutte le classi 2^ e tre classi 5^».

I LABORATORI

La preside Chiarusi dice che il vero problema sono i laboratori: «Nella didattica a distanza i laboratori muoiono: da quelli per gli occhiali a quelli di meccanica. Per cui stiamo cercando di trovare un modo perché la rotazione privilegi proprio questo tipo di attività». Da considerare poi lo stato d'animo degli studenti: costretti, seppure a turno, a casa. Un'assenza che per loro è una perdita. Particolare infine è la situazione degli alunni con sostegno. Nel Dpcm è stato previsto che essi seguano tutte le attività a scuola, in presenza. Ma quando entrano in classe, essi non trovano il proprio gruppo di compagni; se non saltuariamente; ma solo l'insegnante che fa lezione alla classe a distanza e, per le ore in cui sono seguiti direttamente da un proprio docente, anche l'insegnante di sostegno.

