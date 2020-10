LA DIDATTICA

BELLUNO Il mondo della scuola continua ad organizzarsi e a rispondere alle urgenze imposte dal diffondersi della pandemia. I due esempi di oggi provengono il primo dall'Agrario di Feltre, il secondo dall'Istituto Comprensivo Belluno 2 Tina Merlin del capoluogo. Nell'uno e nell'altro caso si tratti di soluzioni per continuare a mantenere il più possibile le scuole aperte.

A FELTRE

A Feltre il dirigente scolastico Ezio Busetto da lunedì farà partire le attività della didattica a distanza a rotazione per gruppi di classi. «Lo facciamo per decongestionare i trasporti e per garantire maggior distanziamento fisico anche a scuola spiega il preside - e credo che non saremo gli ultimi ad applicare questa soluzione». La rotazione, dalla quale sono escluse le classi prime e interessa solo parzialmente le classi quinte, per ciascun gruppo di classi durerà una settimana: prenderà il via domani, lunedì 26 ottobre, con le cinque classi quarte, poi la seconda settimana toccherà alle classi terze e chiuderà il ciclo la serie di classi seconde. Le classi quinte che si devono preparare agli Esami, invece, rimarranno a casa solo per le lezioni del sabato che saranno attivata via streaming. All'Agrario Della Lucia in questo momento sono due le classi in quarantena, tre gli studenti che risultano positivi e con loro anche un docente. Proprio per quest'ultimo caso lunedì scorso una squadra dell'Usl si è recata a scuola e in un intero pomeriggio di lavoro ha sottoposto ben 150 persone fra studenti, insegnanti e personale diverso al tampone rapido. Spiega il preside Busetto: «Il tampone è stato fatto agli alunni delle classi in cui l'insegnante lavorava ed ai contatti. Poi siccome la nostra scuola è complessa, vi si è sottoposto anche il personale che lavora in mensa. La buona notizia è che in base a questo screening è stato rilevato un solo caso». A spiegare come funzioni il tampone fatto a scuola è il Dirigente Scolastico Provinciale: «Le singole scuole inviano alle famiglie un modulo preparato dalla Regione Veneto ed allegato alle linee guida regionali; firmandolo e restituendolo si dà il cosiddetto consenso informato all'esecuzione del tampone rapido. È a questo punto che l'Ulss, nel caso si manifesti la necessità, può inviare una propria squadra a sottoporre a tampone studenti, insegnanti e personale Ata. Tutto è gestito dal Dipartimento di Prevenzione». «Qui all'Agrario le cose hanno funzionato benissimo e nessuno ha sollevato perplessità per firmare questo modulo. Per cui lunedì scorso l'Usl ha potuto svolgere senza intoppi il proprio lavoro». E dopodomani, martedì, è previsto il secondo tampone di verifica. In molte scuole, nel frattempo, ha preso servizio il personale che costituisce l'organico cosiddetto Covid. Si tratta di insegnanti e personale ausiliario che ogni scuola ha chiesto e che nel Veneto, riferisce sempre Salvador, «è stato concesso per l'88% delle richieste».

A BELLUNO

Un'opportunità che ha già preso corpo, per esempio, all'Istituto Comprensivo Belluno 2, preside Bruna Codogno. Un potenziale che per questa scuola è costituito da quattro bidelli, due insegnanti di italiano, uno di arte e 14 ore di inglese. «In questo modo spiega la dirigente ogni volta che vi è l'opportunità, la classe si sdoppia e si lavora in gruppi dimezzati». E per contenere il Covid e favorire il distanziamento, una cosa è lavorare in una classe di 20 o più studenti, altra in un gruppo di dieci o poco più. E la dirigente scolastica, per sfruttare nel miglior modo possibile le opportunità offerte dall'organico aggiuntivo, ha studiato un orario per poterlo utilizzare nelle classi più numerose, nella classi dove è necessario il sostegno e per le classi che hanno lezione anche nelle ore del pomeriggio.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA