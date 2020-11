FOSSALTA Ore di coda, assembramenti e vaccini insufficienti nella palestra di Fossalta di Piave. A protestare per come è stata struttura la vaccinazione antinfluenzale è la consigliera di minoranza Alessandra Sartoretto, che ha presentato un'interrogazione sul tema. Anche a Fossalta, infatti, è iniziata la campagna di vaccinazione nella palestra Zaramella, messa a disposizione dal Comune. «L'iniziativa ha comportato, in particolare il 18, un vero e proprio assembramento - attacca Sartoretto - attese di oltre due ore con la presenza costante di un centinaio di persone. Il Comune ha avvisato la cittadinanza tramite il proprio sito e pagina Facebook creando un importante disguido: i fossaltini che hanno richiesto il vaccino sono stati molti di più rispetto a quelli forniti dall'Ulss, con il risultato che un buon numero di anziani, portatori di invalidità o patologie non sono riusciti a vaccinarsi. Mi chiedo se l'avviso del Comune sia stato prima condiviso con l'Ulss e i medici di medicina generale. Inutile, inoltre, continuare ad invitare i cittadini a comportamenti responsabili ed evitare gli assembramenti e poi non si impedisce che si creino tali situazioni».

Il sindaco Manrico Finotto replica che «il Comune ha messo a disposizione i locali, si è occupato di allestire gli spazi e ha fornito l'elimina-code, per cui chi entrava in palestra trovava i posti distanziati. Alcuni cittadini, però, sono arrivati prima dell'apertura e in qualche occasione all'esterno si sono formate code. Capire quanti vaccini distribuire e come gestirli in via prioritaria è compito dei medici di base, anche in base degli anni precedenti. Può essere ci sia stato qualche momento di crisi, perché le persone si sono precipitate a vaccinarsi. Mi chiedo, però, cosa sarebbe accaduto se questa situazione si fosse verificata fuori dagli ambulatori di singoli medici di base».

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA