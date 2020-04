LA DENUNCIA

BORGO VALBELLUNA Il personale medico dell'esercito era pronto ad aiutare la casa di riposo di Trichiana. Lo aveva riferito il ministro Federico D'Incà al consigliere de Il tuo Borgo, Dario Dal Magro. Usl 1 Dolomiti e amministrazione comunale hanno però intrapreso un'altra via. La discussione è arrivata in Consiglio comunale, martedì sera, a Borgo Valbelluna. L'auspicio del consigliere di minoranza, che si è preso a cuore la questione è che venga consegnata la gestione a persone esperte. «La gestione in questi mesi è stata effettuata da un unico referente sanitario esperto per le tre strutture? - ha chiesto -. Io credo che dobbiamo, sottolineo dobbiamo, avere il coraggio di porci questa ed altre domande per operare al meglio nel futuro immediato e negli anni a venire». «Perché è stato trasferito personale fra una struttura, Mel, ed un'altra, Trichiana? La struttura di Trichiana era pulita sottolinea Dal Magro -. Ma come abbiamo letto in questi giorni, è diventata il centro di una drammatica situazione con 54 ospiti su 61 positivi oltre a più di dieci decessi». Perché questa amministrazione «non ha ascoltato sin dall'inizio le grida di preoccupazione del personale, che chiedeva mezzi ed indicazioni rassicuranti?». Ha poi chiesto il consigliere. Ancora. Perché «abbiamo minacciato di adire alle vie legali contro un sindacato che lanciava l'allarme?». «Ho voluto tenere una posizione istituzionale ha riferito Dal Magro -. Domenica 20 aprile parlo con il sindaco. Concordiamo che io mi incarico di contattare il ministro Federico D'Incà e un funzionario dell'Usl. Lunedì 21 aprile primo pomeriggio, il ministro mi conferma di essersi già confrontato con il ministro della Difesa e che personale sanitario dell'esercito è disponibile a venirci in aiuto. Personale qualificato, in adeguato numero. Una buona soluzione insomma in una situazione di emergenza. Alle 19 il sindaco mi dice che preferisce rinunciare all'esercito (dice che serve l'autorizzazione dell'Usl, ma ciò non mi risulta) e che cerca di tamponare la situazione con personale di cooperative ed altro».

Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA