LA DENUNCIA

BELLUNO «Una mole di burocrazia che non pesa solo sulle nostre spalle ma che avrà pesanti ricadute anche e soprattutto sul mondo produttivo e economico». A lanciare l'allarme sono i consulenti del lavoro che hanno messo a punto un elenco di contraddizioni del sistema. «Non una banale lista - spiegano - ma un elenco preciso di cosa non va in un periodo emergenziale sotto il profilo sanitario, e che sotto gli aspetti finanziari ed economici deve ancora far sentire tutto il suo effetto».

L'INTERVENTO

«I decreti legge che si sono susseguiti non hanno modificato le procedure ordinarie, e questo di fatto impedisce di poter rispettare i termini - spiega l'avvocato Innocenzo Megali, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Belluno e Coordinatore regionale della Consulta dei Consulenti del Lavoro del Veneto - Nuova emergenza, vecchie regole. Tutto è cominciato con l'annuncio, in diretta nazionale, del pagamento degli ammortizzatori sociali per il 15 aprile per le aziende entrate in crisi a causa dell'epidemia». I tempi, secondo Megali erano già tali da rappresentare un ostacolo. «Pensiamo al fatto che, in piena pandemia, vengono ancora richiesti accordi o informative sindacali anche per le chiusure aziendali per Covid-19, o che ogni istanza necessiti di una risposta formale per l'approvazione. Impossibile rispettare con le vecchie regole gli strettissimi tempi annunciati».

SISTEMA FARRAGINOSO

Ma i rilievi mossi dai tecnici guardano anche oltre e in particolare a un sistema troppo spezzettato che quando accentra le competenze finisce in tilt. «A seconda della regione in cui operiamo - prosegue Megali - abbiamo a disposizione diversi ammortizzatori sociali: ad esempio, in Veneto dobbiamo scegliere tra 7 misure diverse, con la relativa burocrazia. Inoltre, si è voluto accentrare l'intera gestione sull'Inps, con i risultati che abbiamo visto: server impallati e sito off-line, non solo per chi voleva richiedere il famoso bonus da 600 euro, ma anche per i professionisti che devono poter continuare a svolgere il loro lavoro». La necessità di un feedback dall'Inps è dettata dal flusso di dati: «Abbiamo bisogno del numero di autorizzazione per comunicare poi all'Istituto le ore da pagare al singolo dipendente della singola azienda, e ad oggi molte domande devono ancora essere acquisite». Il pericolo è quello di un cortocircuito. «Se l'impresa, per problemi di liquidità, non ha possibilità di anticipare di tasca propria al dipendente l'ammortizzatore, il rischio concreto è che si vada molto in là nel tempo con la liquidazione dei pagamenti».

LE STIME

I dati, pur in chiave regionale parlano di 16879 domande di cassa integrazione in deroga presentate, per un totale di quasi 50mila lavoratori coinvolti. Tra i settori che hanno dimostrato capacità di resistere con una flessione delle assunzioni attorno al quindici, venti per cento, ci sono agricoltura, indistria alimentare, sanità, servizi sociali, industria farmaceutica, chimica e plastica. A pagare il prezzo maggiore, come previsto, manifattura, e turismo.

GLI AUSPICI

«Serve un ammortizzatore sociale unico - spiegano i consulenti - uno strumento straordinario per poter gestire una situazione emergenziale. È poi necessaria fin da subito una semplificazione delle procedure, ad esempio togliendo l'obbligo di accordo sindacale per chiusura causa Covid-19 e accelerando le procedure di approvazione delle richieste, prevedendo la formula del silenzio-assenso».

