LA DENUNCIA

BELLUNO Nell'emergenza Covid-19 le imprese dei settori sospesi dalle misure restrittive hanno dato il loro contributo chiudendo le proprie attività, come imposto dal Governo.

IL SETTORE

Anche il settore casa, l'edilizia in particolare, ha visto progressivamente chiudere i cantieri e il principale motore economico del mondo artigiano si è fermato. «Confartigianato Belluno si è spesa a livello provinciale e regionale per cercare di trasmettere al Governo l'importanza che le attività più piccole e non esposte al rischio contagio potessero riaprire», ricorda il direttore, Michele Basso. Tra queste, le più numerose sono le imprese edili, contando anche pittori e posatori.

LO STOP

Il blocco sanitario le ha costrette a fermarsi. E in pratica ha congelato uno dei più importanti settori economici del territorio, con la conseguenza di un forte calo dei fatturati e del ricorso agli ammortizzatori sociali che ha coinvolto non solo le imprese edili, ma anche tutta la filiera legata alle costruzioni.

POCHI SOLDI

La mancanza di liquidità, i clienti che non pagano i lavori terminati e i costi fissi che rimangono, rischiano di mettere in ginocchio soprattutto le micro e piccole imprese artigiane. Un pericolo da scongiurare con un'impostazione diversa. «Ora il ragionamento per la ripartenza non va fatto sulla base dei codici Ateco, ma sulla base del rischio - sostiene il direttore Basso -. E oggi le condizioni per una ripartenza ci sono, soprattutto nelle attività di lavori edili all'aperto, magari partendo dai cantieri dove opera una sola impresa, organizzando l'azienda per rispettare i parametri indicati al fine di evitare ulteriori contagi, mantenendo le distanze, con le protezioni adeguate, garantendo i trasporti da e per i cantieri in modo sicuro, con tutta la responsabilità che questo momento impone».

PER GRADI

Secondo il direttore di Confartigianato Belluno, si può ricominciare anche con una ripartenza graduale, per infondere speranza alle imprese oggi bloccate e garantire ai clienti la loro salute oltre a quella dei lavoratori. Il tutto, con l'applicazione delle misure previste dai protocolli di sicurezza.

«Siamo pronti come associazione a ragionare con gli enti preposti su come rientrare e soprattutto su quando rientrare, perché il 4 maggio potrebbe essere già tardi per la sopravvivenza di molte imprese - afferma Michele Basso -. Ci auguriamo che tutte le imprese possano ripartire al più presto, perché solo così si può tentare di rimettere in moto il volano dell'economia che vede nel sistema casa uno dei suoi protagonisti».

Ora la parola passa alle autorità competenti per trovare una soluzione rapida che consenta di tutelare insieme la salute di tutti e la sopravvivenza delle aziende.

