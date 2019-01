La democrazia diretta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Inizia strizzando l'occhio al Pd il percorso del disegno di legge per la modifica dell'articolo 71 della Costituzione, con l'inserimento del referendum propositivo, iniziato ieri in Commissione Affari costituzionali della Camera, che dovrebbe approdare in aula il 16 gennaio. E dopo le tensioni tra Lega e M5s sul quorum strutturale per rendere valida la consultazione tra chi come il partito di Matteo Salvini preferiva una soglia e i pentastellati, nessuna, è spuntata la terza via, proposta dal Pd, del quorum approvativo del 25%. In...