LA DELUSIONE

PADOVA Tutta la delusione della compagine che ha sostenuto Arturo Lorenzoni ieri sera, attorno all'ora di cena, è stata riassunta dalle parole del capogruppo di Colazione Civica a palazzo Moroni, Nicola Rampazzo. Parole che pesano come macigni, dal momento che Rampazzo è uno dei padri nobili del popolo arancione e, di conseguenza, de Il Veneto che vogliamo. «Abbiamo perso. Male ha ammesso Rampazzo Certo, potremmo trovare mille alibi, in effetti mancavano solo le cavallette, ma le elezioni ti mettono sempre al tuo posto e sono un bagno doloroso di realtà». «Da domani saremo dove eravamo ieri ha concluso - a dimostrare che i veneti non sono tutti uguali e a provare ad inventarci un modo perché lo siano sempre meno».

Ad andare a ruota libera è stato poi il consigliere della lista Giordani, Luigi Tarzia.

L'AMAREZZA

«Peggio di così non potevamo fare ha tuonato Anche se Lorenzoni va solo ringraziato, la mia impressione è che si sia sbagliato il candidato e di questo una grossa responsabilità ce l'ha il Partito democratico». «Il consenso di Zaia è andato oltre ogni aspettativa, anche quella del diretto interessato ha rincarato la dose Ho la netta sensazione che molti elettori di centrosinistra abbiamo votato per lui perché ne hanno riconosciuta l'affidabilità. É vero, in città abbiamo fatto un po' meglio che in provincia, ma così non si va da nessuna parte. Noi, al contrario di Zaia, non sappiamo parlare alla gente. Abbiamo sempre sottovalutato un tema cruciale come la sicurezza. Una sconfitta di questa portata rischia di avere pesanti ripercussioni anche a livello cittadino in vista delle prossime amministrative. Va fatta una profonda riflessione. Lo ripeto, probabilmente abbiamo sbagliato il candidato. Se in Veneto ci fosse stata una figura come De Luca, probabilmente ce la saremo giocata».

PROVINCIA E CITTÁ

Meno pessimista è, invece, l'assessore ai Servizi anagrafici Francesca Benciolini che, in questi giorni, è stata in prima linea per portare avanti la macchina elettorale. «Abbiamo perso, e su questo non c'è dubbio ha scandito l'esponente della lista Lorenzoni In città, però, le cose sono andate un po' meglio. Magari il risultato cittadino fosse arrivato a livello regionale». «Questo significa che a Padova abbiamo lavorato bene, che Arturo ha accolto ciò che ha seminato ha continuato Benciolini - É incoraggiante, poi, che le liste civiche abbiano incassato un buon risultato. Mi fa piacere infine che, per quel che riguarda le preferenze, abbiano portato a casa un buon risultato quelle persone che in questi mesi hanno lavorato tanto e bene sul territorio».

Se nel centrosinistra ieri a palazzo Moroni i toni erano più che mesti sindaco e vicesindaco hanno preferito non commentare i risultati nel centrodestra a prevalere è stato il trionfalismo. «Quello di Luca Zaia è un trionfo che non ha bisogno di spiegazioni ha commentato la consigliera neo leghista Eleonora Mosco - Ha governato il Veneto come un buon padre di famiglia, ha dimostrato intelligenza e pragmatismo durante l'emergenza Covid. Il risultato di questa sera è un avviso di sfratto per Giordani/Lorenzoni».

Al.Rod.

