LA DELUSIONE

ALLEGHE Becchi e bastonati. Dallo scorso 8 marzo, con l'avvio del lockdown, i maestri di sci non hanno avuto un cliente. Al contempo, zero ristori. Sì perché la loro è una categoria che il Governo pare essersi dimenticata per strada, non prevedendola tra coloro che ne hanno diritto. «Ci ritroviamo a vivere una situazione di assoluto disagio e sofferenza - il commento di alcune delle scuole sci più rappresentative dell'area bellunese del Dolomiti Superski - In primavera abbiamo chiuso le nostre attività causa Covid senza finora mai più riaprirle».

L'APPELLO

«La misura è colma fino all'orlo, abbiamo bisogno di misure urgenti e certe». Questo in sintesi l'appello lanciato dai direttori di otto scuole sci: Riccardo Foppa (Arabba), Igor Masarei (Dolomites Rèba), Fulvio Valt (Equipe Falcade), Guido De Lazzer (Marmolada), Franco Zanolli (Alleghe Coldai), Ruggero Vallazza (Val Fiorentina), Christian Ciprian (Funny Ski), Gianni Nobile (Civetta Zoldo). «La situazione che stiamo vivendo - affermano - è molto delicata e rischiosa per la tenuta sociale ed economica delle nostre attività, fondamentali nella filiera turistica della montagna e preziosa per i territori e per le genti che li popolano: non possiamo attendere ulteriormente». E pensare che nel periodo autunnale, in sinergia con gli impianti di risalita, anche il Collegio nazionale e l'associazione di categoria Amsi avevano previsto e approvato un vademecum di misure organizzative e gestionali per le scuole di sci e per tutelare la massima sicurezza degli allievi. «Dai primi giorni di dicembre è stato un continuo susseguirsi di notizie relative a riaperture impianti - sottolineano - e le nostre scuole sci con i relativi maestri si sono preparati ad accogliere in sicurezza la clientela sostenendo dei costi oltre a quelli fissi di gestione. Purtroppo però la situazione legata all'andamento dei contagi e alla classificazione delle Regioni non ci hanno permesso l'apertura».

PROMESSE NON MANTENUTE

Con l'annuncio di un altro periodo di lockdown, ecco allora che comincia a spuntare la possibilità di ricevere dei ristori. «In effetti - viene spiegato - le casse delle nostre attività hanno bisogno di immediata liquidità per poter sopravvivere. Peccato però che finora non sia arrivato nemmeno un euro. Abbiamo ormai passato due mesi di questa nuova stagione invernale e tutte le nostre scuole sci e i nostri maestri oltre a essere sconsolati sono increduli nei confronti del susseguirsi di continue date per eventuali aperture degli impianti mai poi confermate. Se è vero che si deve convivere con questo virus, poste in atto tutte le misure di sicurezza necessarie, vogliamo tornare a lavorare il prima possibile. Ci appelliamo agli articoli 1 e 4 della Costituzione: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto». I direttori ricordano che loro e i colleghi mettono la salute al primo posto delle priorità. Tenendo conto, tra l'altro, che essi operano all'aria aperta e che considerano che con i protocolli proposti l'indice di pericolosità di contagio sia nullo.

«VOGLIAMO LAVORARE»

«Non vogliamo assistenzialismo - concludono - crediamo fortemente che chi lavora si guadagna da vivere mentre purtroppo la classe politica attuale non riesce a considerarci un anello indispensabile del turismo montano. Noi abbiamo un'attività, non siamo disoccupati, vogliamo solo lavorare dignitosamente come prevede la Costituzione. Non possiamo pensare che lo stato di emergenza vada avanti senza una fine: la politica deve trovare un rimedio urgente e non pensare solamente a distribuire risorse finanziarie che prima o poi mancheranno. Anche un bambino può capire che se le aziende che creano reddito non ne producono prima o poi falliranno. E a ricaduta sarà la fine anche per lo stato centrale».

Raffaella Gabrieli

