TRIESTE I sindacati, in formazione unificata, avevano chiesto il provvedimento opposto. Solo qualche giorno fa, la missiva conteneva l'appello affinché le chiusure domenicali dei supermercati fossero prolungate anche dopo la quarantena. Invece la Regione ha scelto di percorrere la strada opposta: non solo potranno riprendere il lavoro festivo gli ipermercati e i negozi di alimentari, ma sarà consentito a tutti tenere le serrande alzate di domenica.

LA SVOLTA

Da giornata fantasma, come sarà per l'ultima volta oggi, la domenica diventerà un'occasione per recuperare parte dell'incasso perso a causa delle norme di sicurezza anti-covid ma anche per diluire con più facilità i flussi di clienti. «Da lunedì - ha specificato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, si potrà aprire la propria attività anche la domenica e anche sull'arco delle 24 ore. È chiaro - ha aggiunto - che non si lavorerà anche di notte, ma teoricamente il provvedimento regionale prevederà anche questa possibilità. Servirà la massima flessibilità da parte di tutti, perché l'ampliamento dell'orario di apertura delle attività economiche permetterà di raggiungere due obiettivi: aumentare gli incassi e permettere un miglior contingentamento degli ingressi».

LE ALTRE ATTIVITÀ

Il provvedimento non varrà solo per i supermercati, attività per le quali si erano mossi i sindacati a livello unitario, ma per tutti i settori che da domani potranno ricominciare a lavorare. «Anche parrucchieri ed estetisti - ha illustrato infatti Fedriga in conferenza stampa - potranno tenere aperta la propria attività di domenica e nei giorni festivi». Non solo musei, stabilimenti balneari e ipermercati, che già erano abituati (prima della pandemia) a lavorare nei festivi, ma anche tutta un'altra schiera di servizi e attività che il cittadino potrà trovare aperti in giorni generalmente dedicati al riposo. La linea della Regione, che sarà contenuta nell'ordinanza in firma oggi, è questa: lavorare per più tempo, con turni differenziati e in modo flessibile.

LA CASSINTEGAZIONE

Entro questa settimana la Regione chiuderà tutte le pratiche relative alla cassa integrazione in deroga (Cigd). Ad oggi sono state processate 7mila domande, quindi di fatto mancano poche unità e il lavoro, per parte della Regione, sarà finito: adesso spetta all'Inps concludere l'iter.

Fedriga ha aggiunto che «a differenza di altre realtà, noi abbiamo la consapevolezza di aver portato a termine l'istruttoria con estrema professionalità e responsabilità: non a caso abbiamo una percentuale di rigetto delle pratiche che è inferiore al 2% Alla Regione sono pervenute in un mese più del numero totale di domande che normalmente erano arrivate nel periodo 2008-2020 e, in gestione ordinaria, avevamo 4 dipendenti a part-time che si occupavano di queste procedure. In un mese - ha ribadito Fedriga - abbiamo raggiunto quota 40 unità a tempo pieno formate ad hoc, al lavoro tutti i giorni festivi compresi».

«Abbiamo lavorato con estrema serietà - ha rivendicato Fedriga - prendendoci le nostre responsabilità e cercando di risolvere il problema, senza cercare di scaricare colpe, che peraltro non avevamo, su altri: avremmo potuto scegliere la strategia della velocità, senza richiamare gli interessati pratica per pratica, richiedendo le integrazioni necessarie per concludere l'iter con efficacia e poi addossare le colpe dei rigetti all'Inps. Il risultato sarebbe stato solo un aggravio di tempi nell'erogazione per i lavoratori».

FONDI PER I TRASPORTI

«Il fondo previsto dal Governo per il sostegno al trasporto pubblico assomiglia a una tragica presa in giro. I 500 milioni previsti dal Dl Rilancio coprono a malapena un terzo delle perdite per le imprese del settore stimate per il 2020 in almeno 1,5 miliardi a livello nazionale, secondo le analisi delle associazioni di categoria». Così l'assessore ai Trasporti Graziano Pizzimenti è intervenuto in un comunicato congiunto con i colleghi di Lombardia (Claudia Maria Terzi), Veneto (Elisa De Berti), Piemonte (Marco Gabusi) e Liguria (Giovanni Berrino). «Lo stanziamento - sostengono gli assessori - è insufficiente addirittura per ristorare i mancati ricavi di questa prima fase dell'emergenza sanitaria: per i primi due mesi di lockdown il danno economico subito dal Tpl, compreso il servizio ferroviario, a livello nazionale ammonta ad almeno 600 milioni di euro. Se poi il fondo da 500 milioni a livello nazionale dovesse anche includere i rimborsi degli abbonamenti, allora alle aziende resterebbero davvero le briciole. Per rimborsare gli utenti è bene che il Governo preveda un capitolo a parte con risorse importanti».

