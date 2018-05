CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONETREVISO Sono le 11 quando, ieri mattina, la mamma che domenica all'ora di pranzo ha buttato la propria figlioletta di neppure tre anni dal terrazzino dell'appartamento di famiglia in un residence di Zerman di Mogliano, entra in un'aula del tribunale di Treviso, scortata dagli agenti della polizia penitenziaria, per l'udienza di convalida dell'arresto. È accompagnata dai suoi legali, l'avvocato Giancarlo Zanin che l'ha assistita nel corso degli interrogatori a cui è stata sottoposta fino alla tarda notte di domenica, e...