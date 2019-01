CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONETREVISO Scatta anche in città l'emergenza smog. Da oggi il livello d'allerta previsto dall'ordinanza firmata dal sindaco Mario Conte, passa da Verde ad Arancione con il conseguente inasprimento dei paletti per la circolazione. Dalle 8,30 alle 18,30, tutti i giorni e non solo dal lunedì al venerdì, non potranno circolare le auto a benzina di categoria Euro 0 e Euro 1 e i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Il blocco vale anche per i veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Il divieto riguarda...