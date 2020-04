LA DECISIONE

TREVISO Non possono nemmeno più utilizzare i tablet e gli smartphone per vedere i propri familiari almeno attraverso uno schermo. La casa di riposo di Zero Branco ha sospeso le video-chiamate per gli ospiti risultati positivi al nuovo coronavirus. Sono più di 15 gli anziani del centro servizi Santa Maria de' Zairo contagiati dal Covid-19, su un totale di 120 ospiti. Nella struttura, gestita dalla cooperativa Insieme si può, è stato allestito un nucleo specifico per l'isolamento. E qui sono bandite anche le video-chiamate per scongiurare il rischio che il virus possa continuare a diffondersi attraverso l'uso comune dei dispositivi elettronici.

LA DIREZIONE

L'obiettivo è salvaguardare il più possibile la salute degli anziani azzerando il rischio di altri contagi. «Abbiamo deciso di sospendere le video-chiamate per una questione igienico-sanitaria spiega Raffaella Da Ros, presidente della cooperativa Insieme si può si tratta di una misura per una maggior sicurezza limitata al periodo della quarantena. Di contro, abbiamo intensificato la comunicazione diretta via telefono con i familiari per tenerli sempre informati sulla situazione». Alcuni anziani hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale. Ma la maggior parte dei positivi è asintomatica o con sintomi lievi. Nei giorni scorsi nella Santa Maria de' Zairo erano emerse anche 12 positività tra il personale. Per tutti gli operatori contagiati è scattato l'isolamento domiciliare. Adesso ci sono i primi rientri. Nel frattempo la struttura può contare sul supporto di tre infermieri messi a disposizione dell'ospedale San Camillo di Treviso. La casa di riposo di Zero Branco, tra l'altro, era stata tra le prime a bloccare le visite dei parenti alla fine dello scorso febbraio. Una misura fondamentale: senza questa, ora il contagio avrebbe potuto essere ancora più esteso. «Stiamo gestendo la situazione di emergenza in stretto contatto con l'Usl e con il supporto del personale del San Camillo sottolinea Da Ros abbiamo sempre dato il massimo per salvaguardare la salute degli ospiti. In questo periodo anche di più».

IL MONITORAGGIO

Ieri sono arrivati anche gli esiti dei test eseguiti sugli anziani e sugli operatori della casa di riposo Tre Carpini di Maserada, gestita sempre dall'Insieme si può. Questi hanno rivelato la positività di un solo ospite su 83, isolato dopo il trasferimento dall'ospedale. Gli anticorpi hanno evidenziato che altri due sono entrati in contatto con il virus. Anche loro sono stati isolati. Mentre un test è risultato indeterminato e verrà rifatto. Tra i 74 operatori solo uno è entrato in contatto con il virus. E i quattro medici, infine, sono tutti risultati negativi. «Si vedono i risultati dell'ottimo lavoro di prevenzione che è stato fatto dice Bruno Di Daniel, medico di famiglia che lavora nel centro servizi per anziani dobbiamo mantenere alta la guardia, ma aver evitato un ingresso deciso e immediato del virus è già stato fondamentale». (m.fav)

