LA DECISIONE

TREVISO Martedì porterà la delibera in giunta regionale, ma il perimetro della nuova strategia e i contenuti principali sono già definiti. Federico Caner, assessore al Turismo e consigliere comunale a Palazzo dei Trecento, ha ormai messo a punto la strada che porta all'utilizzo delle strutture alberghiere per ospitare i malati non gravi di Covid: i positivi asintomatici che hanno bisogno di un periodo di quarantena; quelli appena dimessi dai reparti degli ospedali non così gravi da aver bisogno di ricovero ma nemmeno così in forma da poter tornare a casa. Nella Marca la Federalberghi provinciale ha affermato che almeno tre strutture sono disponibili, ma sono molti di più gli imprenditori che si sono già offerti. Il Fogher di Gianni Garatti è stato il primo a farsi avanti, ma in città anche il Focolare ha fatto presente di esserci. E così tanti altri in vari punti della provincia.

I PALETTI

«Sarà la Regione a decidere di quali strutture avrà bisogno è di quante - spiega Giovanni Cher, presidente dell'associazione degli albergatori trevigiani - in base alle esigenze. Noi abbiamo detto che già da subito due o tre alberghi sono disponibili, ma poi ci diranno loro. In tanti si sono fatti avanti, poi ognuno farà le proprie valutazioni». Caner ha però indicato come devono essere questi alberghi: «Per prima cosa devono essere nel raggio di 20 chilometri dagli ospedali principali. Decideremo con l'Usl quali - spiega l'assessore - ma, per esempio, in un raggio di 20 chilometri dal Ca' Foncello le strutture adatte non mancano». Poi: le dimensioni. «Dovranno essere alberghi in grado di ospitare un certo numero di persone - continua Caner - penso quindi a strutture di almeno medie dimensioni. Non verranno invece inclusi B&B e agriturismi. Leggo che tanti sindaci li propongono, ma non sono adatti per conformazione. Un B&B ha tre camere, spazi comuni e poi all'interno ci vive anche la famiglia che lo gestisce. Non può quindi ospitare persone magari positive al Covid o che hanno bisogno ancora di quarantena. E lo stesso discorso vale per gli agriturismi: non posso mandare infermieri e volontari in posti dagli spazi ristretti dove non è possibile isolare nessuno e preservare dai rischi chi invece deve assistere. Noi invece abbiamo bisogno di strutture con camere singole, accoglienti, ognuna dotata di servizi e con spazi adeguati per tutti. Alberghi e hotel, da questo punto di vista, sono l'ideale».

LE CIFRE

Regione e Federalberghi hanno concordato una quota di 35 euro al giorno per l'occupazione di ogni stanza. E in tempi come questi, per albergatori costretti e restare chiudere disdire prenotazioni su prenotazioni quasi fino alla fine dell'anno, quei 35 euro al giorno per stanza sono una vera e propria manna. Gli albergatori dovranno poi garantire solo il servizio di reception, a cure e assistenza ci penseranno Usl e Protezione Civile: «Quella di utilizzare gli alberghi come strutture di accoglienza per chi è positivo ma non grave o che ha ancora bisogno di cure anche se non più ospedaliere, è un'idea cui stavano pensando da tempo - ricostruisce Caner - Poi si è fatta avanti Federlaberghi stessa con un ragionamento molto onesto e realistico: prima di vedere gli alberghi requisiti dalle prefetture per fare fronte all'emergenza, ha preferito venire a parlare con noi. E un punto d'incontro lo abbiamo trovato. Martedì porterò tutto in giunta regionale per l'approvazione definitiva. Poi, quando l'Usl ci dirà di cosa ha bisogno, inizieremo a individuare i posti necessari».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA