CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEPORDENONE «Dobbiamo studiare le date, il calendario, poi potremo partire». Ciò significa che è stato tolto il se, sostituito da un più deciso quando. Anche Pordenone, dopo la decisione presa dalla giunta Fontanini a Udine (si parla del doppio degli abitanti, ma anche delle polemiche), ha scelto definitivamente di passare alla raccolta porta a porta dei rifiuti in tutte le aree del tessuto urbano, quindi non solo entro i confini del ring come accade (in buona parte) oggi. L'annuncio, tra le righe, arriva dall'assessorato...