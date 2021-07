Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEPORDENONE Dalla parole ai fatti. Da oggi gli infermieri no vax, che operano nelle strutture sanitarie del Friuli Occidentale, sono sospesi dal servizio. Non solo: lunedì, al termine della riunione del Consiglio, saranno sospesi anche dall'Ordine delle professioni infermieristiche. Di fatto, sino a quando non decideranno di vaccinarsi contro il Covid-19, non potranno più svolgere il loro lavoro. E la procedura è in corso anche...