PADOVA Un milione di abitanti, tutti quelli che risiedono tra Padova e provincia, finiranno in quarantena fino al 3 aprile. Per «contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus» il governo dispone di «evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita» da Padova, oltre che, in Veneto, dalle province di Venezia e Treviso. Coinvolta anche la lombardia e altre province di Piemonte, Marche ed Emilia Romagna. Viene fatta eccezione per «indifferibili esigente lavorative o emergenze». Il sindaco Sergio Giordani, il presidente Fabio Bui e il prefetto Renato Franceschelli restano in attesa dell'ufficialità del decreto del consiglio dei ministri. Sempre secondo la bozza, chi non rispetti i limiti agli spostamenti e le nuove misure per fronteggiare il Coronavirus disposti in queste zone può essere punito con l'arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda. Praticamente si tratta delle stesse sanzioni già previste per chi violava le prime disposizioni assunte per le zone rosse. Infine, il governo «raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari».

Nelle zone interessate dal nuovo Dpcm basterà ai cittadini qualche linea di febbre - sopra i 37 gradi - per restare nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti.

«Per il comune di Vo' forse c'è un leggero miglioramento, perché c'è almeno un allargamento della zona rossa alla provincia di Padova, anche se bisogna capire meglio. Ma se le cose stanno così vuol dire che il Governo finora ha dormito, ha sottovalutato la drammaticità del problema». Lo dice Giuliano Martinim, sincaco del comune focolaio del Coronavirus in Veneto.

Un fulmine a ciel sereno per le istituzioni. Ieri sera Giordani ha invitato tutti i padovani alla calma. «Pare proprio che si vada verso l'estensione della zona rossa a tutto il territorio provinciale ha spiegato in tarda serata il sindaco Sergio Giordani Al momento abbiamo potuto leggere soltanto una bozza del decreto. Siamo in attesa che da Roma arrivi il testo definitivo».

z Sono in costante contatto con tutte le autorità, seguo la situazione con grandissima attenzione e vi informerò appena avremo notizie ufficiali. Non c'è motivo di panico o allarmismo, quindi chiedo a tutti di mantenere la calma. Siamo una grande città e una forte comunità. Come sempre garantiremo lealtà e collaborazione alle autorità competenti nel primo interesse dei padovani, e profonderemo il massimo impegno per fare quanto possibile dentro quelli che sono i nostri ruoli per essere al fianco della comunità cittadina in ogni modo. Informando, supportando, difendendo e lavorando per tutelare le persone più fragili a partire dai nostri anziani e dalle nostre famiglie. La salute viene al primo posto, e la fiducia negli scienziati e nei medici deve rimanere assoluta. Allo stesso tempo è necessario che il governo dirami misure applicabili, comprensibili e chiare cosa che ad ora non mi sento di poter definire tali leggendo le indiscrezioni e le bozze».

«L'unica cosa che sappiamo è che, con ogni probabilità, tutta la provincia di Padova diventerà zona Rossa ha detto il presidente della Provincia Fabio Bui Quanto alle modalità di questo provvedimento, non abbiamo avuto alcuna indicazione. Probabilmente, già domani mattina verrà convocato un comitato ad hoc. Sarà anche importante capire da quando e come verranno applicate le nuove disposizioni. Per il momento rimaniamo in attesa che da Roma arrivino disposizioni ufficiali. Noi, per quel che ci riguarda, siamo pronti a fare la nostra parte».

«Fino ad ora non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale ha concluso il prefetto Renato Franceschelli rimaniamo, dunque, in attesa di nuove disposizione«. Ieri sera, intanto, le luci di palazzo Moroni sono rimaste accese fino a tarda notte. Giordani e il suo staff sono rimasti in attesa che dal governo arrivasse qualche comunicazione utile per organizzare quello che, per la città del Santo e per tutta la provincia di Padova, rischia di diventare uno dei periodi più critici degli ultimi decenni.

