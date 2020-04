LA DECISIONE

FELTRE La Mostra dell'artigianato di Feltre si arrende al coronavirus. L'edizione 2020 non si farà. E' stata una decisione sofferta per il presidente Luciano Gesiot e tutto il suo staff in quanto, questa edizione, si sarebbe legata all'inaugurazione della collezione di vetri Franzoia-Nasci. Ma la sicurezza viene prima di tutto. Gli organizzatori non se la sono sentita di fare una Mostra in un clima non sereno, oppure di spostarla a settembre ma di farla ridimensionata per l'assenza di tanti artigiani. Ecco quindi la comunicazione ufficiale di ieri: È con grande rammarico che devo comunicare la decisione che il Comitato ha preso nei giorni scorsi: l'edizione 2020 della Mostra dell'Artigianato non si farà a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Arrivederci al 2021. «Anche se per fine giugno probabilmente le restrizioni saranno diminuite non ci sembrerebbe giusto mettere in pericolo collaboratori, espositori e pubblico - afferma Gesiot -. Abbiamo quindi a lungo ragionato se posticipare l'evento alla fine dell'estate ma anche questa non ci è sembrata una scelta vincente. Persisterebbe in ogni caso il problema della partecipazione degli artigiani all'evento. Mi sono, infatti, confrontato con alcuni di loro e tutti mi hanno detto che fanno molta fatica a pensare di poter partecipare a fine agosto o settembre. Nel migliore dei casi dovrebbero recuperare il lavoro arretrato in questa pausa forzata altrimenti si troverebbero senza commesse e quindi non riuscirebbero economicamente a far fronte alla partecipazione all'evento». Le idee quest'anno erano tante e quindi è grande il rammarico per l'annullamento. «Con il gruppo di lavoro erano nate tante idee e stavamo per mettere in piedi un palinsesto veramente corposo anche grazie al supporto del Comune. Spero che questo sforzo non sia stato vano e che potremmo riutilizzare tutte le nostre idee il prossimo anno. Perché sì, la Mostra tornerà, nel 2021 afferma con decisione Gesiot. L'estate feltrina sarà quest'anno evidentemente più povera. Già ufficializzato la cancellazione dell'edizione 2020 di Granfondo Sportful e della 24 ore Castelli; sarà invece annunciato probabilmente a breve da parte del comune l'annullamento della Corri Feltre. L'auspicio è che possa svolgersi almeno il Palio in programma ad agosto, ma la decisione definitiva verrà presa nelle prossime settimane.

