LA DECISIONE

FALCADE Niente festa di Capodanno in piazza a Falcade. L'Amministrazione del sindaco Michele Costa ancora per quest'anno non se l'è sentita di dare il nulla osta per i festeggiamenti in piazza per l'ultimo dell'anno come avveniva in era pre covid. E già alcuni albergatori hanno arricciato il naso vedendo vanificato l'auspicio di avviare la loro clientela in piazza a festeggiare il Capodanno all'aperto. E c'è anche chi spera in qualche ripensamento da parte dell'Amministrazione Costa e magari in un via libera last minute ai festeggiamenti di piazza. Circostanza al momento poco probabile. Il Comune di Falcade, fatta eccezione per Cortina che ha reso obbligatorie le mascherine all'aperto durante la Fashion week, è quello con le regole più stringenti della provincia in materia di Covid: rendendo necessario l'uso dei dispositivi di protezione personale anche all'aperto (dall'8 dicembre al 9 gennaio). Tra coloro che sperano nella riabilitazione della festa avanzando la richiesta di un passo indietro al Comune l'opinione è che un evento all'aperto comporterebbe meno rischi rispetto a quelli di mantenere i propri clienti nelle singole strutture ricettive. Il vicesindaco Gianni Ferrini sottolinea: «In queste ore ci siamo posti il problema di salvare il Natale e questa appare l'unica possibilità considerando che nel territorio comunale abbiamo già 13 persone in isolamento e i turisti non sono ancora arrivati».

GLI OPERATORI

Marco Ceccolin Bobby è uno dei fruitori e sostenitori della festa di Capodanno in piazza a Falcade proponendo ai suoi amici circa 200 persone, che ogni fine d'anno salgono dalla città per festeggiare la fine dell'anno a Falcade con la festa di Capodanno. «Ho saputo che il Comune ha annullato ogni evento in piazza il trentun dicembre- scrive Marco Bobby- per evitare ammassamenti di persone che potrebbero favorire i contagi. La scelta è comprensibile e da sempre l'amministrazione in questo periodo così particolare si è dimostrata sensibile ed attenta all'emergenza. Tuttavia la reale situazione dice che tutti gli hotel di Falcade saranno esauriti e di conseguenza strapieni di persone tra cui io ed i miei amici. Ora, non organizzare nulla all'aria aperta significa lasciare centinaia di persone in ogni hotel a strettissimo contatto al chiuso, con altissime probabilità di focolai covid. Sappiamo ormai tutti, infatti, che il virus corre letteralmente negli ambienti chiusi mentre fatica a circolare all'aperto (non a caso il governo non richiede Green pass per alcuna attività esterna dopo attenta valutazione del rischio). A tal proposito quindi credo che il Comune dovrebbe ripensarci, creando un attrattiva esterna che permetta agli ospiti degli hotel di festeggiare all'aria aperta evitando al massimo la possibilità che feste ed auguri si sviluppino in ambienti chiusi e popolatissimi.

GLI ALBERGATORI

Evita la polemica Bruna Cagnati che dirige l'Hotel Orsa Maggiore: «Non entro nello specifico della questione in quanto non conosco in maniera approfondita le varie ragioni che hanno portato l'amministrazione comunale a fare questa scelta, che comunque avrà sicuramente dei motivi validi e logici se è stata presa in questa maniera. Ovviamente se ci fosse stata la festa come albergatore avrei avuto qualche problema in meno nel gestire i clienti in quanto sarebbero andati all'aperto a festeggiare. Se non è così penseremo a qualcosa di alternativo.

«È COMPRENSIBILE»

Sulla stessa linea Antonella Schena: «Comprendo benissimo le ragioni dell'Amministrazione comunale e del sindaco Michele Costa a non concedere il nulla osta per la festa di Capodanno ancora per quest'anno considerato che la situazione contagi non è delle migliori. Anche per Se Desmonteghea non ha concesso il nulla osta per la sfilata degli animali in quanto i tempi sono ancora sensibili. Certo se ci fosse stata la festa in piazza sicuramente tutti avremmo usufruito, ma non possiamo nemmeno chiedere al sindaco di doversi sobbarcare tutte le responsabilità del caso considerato anche dall'8 dicembre fino al 9 gennaio nel comune di Falcade sarà obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto. Io dal canto mio farò il cenone di Capodanno con i miei ospiti e per quest'anno ci si accontenta così. Sicuramente è andata meglio dello scorso anno».

Dario Fontanive

