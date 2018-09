CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEdal nostro inviatoSPRESIANO (TREVISO) Olimpiadi invernali 2026, per il Governo italiano fra le tre città candidate non devono esserci differenze. Checché ne dica il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala che si ostina a volere il primato del brand, per il Governo Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino devono essere tutte sullo stesso piano. Uguali. A ribadire la posizione di Palazzo Chigi è stato il sottosegretario leghista con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, intervenuto ieri nel trevigiano alla posa della prima pietra...