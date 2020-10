LA DECISIONE

CORTINA A Cortina chiude la scuola primaria, chiudono gli uffici comunali, in municipio, mentre cala leggermente il numero di persone positive al Covid-19. In un panorama sinora plumbeo si intravede quindi un primo raggio di sole, ma pare ancora lunga l'attesa del cielo sereno. Il sindaco Gianpietro Ghedina ha emesso ieri un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche della scuola primaria Duca d'Aosta, in vigore sino a sabato 31 ottobre. «Ci siamo sentiti, con la dirigente dell'istituto scolastico comprensivo, ed ho accolto una sua richiesta spiega Ghedina perché si prospettava il problema di aver trovato tre maestre positive, che a loro volta erano state a stretto contatto con le altre insegnanti. Fra gli scolari ci sono quattro positività, ma questo rappresenta una difficoltà meno grave, perché sarebbe stato comunque possibile far continuare la scuola alle altre classi, senza casi. Invece la necessità di chiudere deriva proprio dal contagio delle maestre».

I CONTROLLI

Hanno giovato, per individuare queste positività, i controlli effettuati al drive in, nel retro dello stadio Olimpico del ghiaccio, destinati proprio alle otto scuole e alle numerose associazioni sportive che operano in paese. Le verifiche sono state eseguite anche ieri, un giorno in più, rispetto alla previsione iniziale del lunedì e del giovedì; i sanitari saranno all'opera anche oggi, per effettuare altri tamponi.

IN CASA DI RIPOSO

Resta stazionaria anche la situazione nella casa di riposo per anziani Dottor Angelo Majoni, con altre persone che sono risultate negative al virus, superando la fase iniziale di positività. Tutto ciò mentre si valuta che cosa possa essere accaduto, per trasmettere il contagio nella struttura, dove ha dilagato, uccidendo undici persone. «Probabilmente si è trattato di operatori asintomatici, nel periodo di latenza del virus ipotizza il sindaco per cui sono sfuggiti ai periodici e frequenti controlli, poiché la malattia non si era ancora manifestata. Ora il controllo può essere più puntuale, grazie ai test rapidi». Nelle sue periodiche comunicazioni alla cittadinanza, sulla diffusione del contagio, ieri mattina il sindaco Ghedina aveva riferito il primo dato improntato all'ottimismo, dopo settimane di crescente apprensione, per il dilagare dei contagi: «Negli ultimi due giorni il numero di persone positive al Covid-19 nel nostro comune è passato da 135 a 132, tre casi in meno. Le persone in quarantena, all'isolamento domiciliare, perché hanno avuto uno stretto contatto con i positivi, sono passati da 76 a 79, con un incremento di tre. I numeri sembrerebbero assestarsi, dopo il forte aumento del fine settimana scorso». La prima comunicazione di Ghedina risale al 9 ottobre scorso, quando i positivi in paese erano una sessantina, 38 dei quali in casa di riposo. Da allora si è vissuto un costante incremento, talora con drammatiche accelerazioni. Adesso il quadro si fa dunque meno angosciante, anche se in paese continuano ad esserci oltre duecento persone coinvolte direttamente, fra positivi e isolati.

I FOCOLAI

«Pare che stiano rientrando i due focolai, quello della casa di riposo e quello della Sportivi ghiaccio, che sommati incidono per l'80 per cento del totale dei positivi», commenta il primo cittadino ampezzano. Nella stessa comunicazione, il sindaco informava i cittadini della decisione di limitare l'accesso del pubblico agli uffici comunali, dalla data di ieri, sino a cessata emergenza. Si ripropone così un provvedimento già adottato la scorsa primavera, nel periodo più pesante della pandemia. Agli sportelli si può accedere soltanto per urgenze e previo appuntamento telefonico. Si può telefonare al centralino del municipio allo 0436 4291; si può inviare una mail all'indirizzo del protocollo del comune di Cortina d'Ampezzo; si può utilizzare la posta elettronica certificata. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito Internet del comune.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA