LA DECISIONE

BORGO VALBELLUNA «Ci siamo dovuti adeguare ai decreti ma abbiamo ritenuto corretto spiegare le cose a chi entra in farmacia». Alberto Da Pian è titolare con la sorella delle farmacie Dolomiti all'esterno delle quali è comparso un cartello che lascia poco spazio alle interpretazioni. In questa farmacia - recita l'affissione - sono in vendita mascherine sottocosto a 50 centesimi più iva (0,61) nonostante il nostro costo sia di 1,22 (1 euro +22 centesimi di iva). In altri tempi si sarebbe potuto ricorrere all'ironia per raccontare una vicenda simile. Nei giorni di un'epidemia così grave, sul delicatissimo tema delle mascherine, è meglio attenersi ai fatti senza enfatizzare i paradossi a cui è costretto a scontrarsi non solo il cittadino ma anche chi lavora per garantirgli la sicurezza. «Abbiamo sempre considerato le mascherine un bene essenziale rinunciando alla marginalità - spiega Da Pian - siamo in attesa che il Governo ci risponda perché al momento le mascherine a 0,38 non sono disponibili. E c'è estrema difficoltà a reperirle. Stiamo facendo il possibile per evitare rotture di stock ma al momento, nonostante l'impegno anche delle associazioni di categoria, non è ancora possibile scongiurare questa ipotesi». Insomma, anche la buona volontà non è detto che sia sufficiente a garantire a tutti la possibilità di reperire le mascherine a prezzi calmierati. Altrove c'è chi già si rifiuta di venderle. Farmacie che hanno annunciato di non gestirle più, proprio perché reperire la mascherina all'ingrosso a 0,38 centesimi non è un'impresa semplice. «Acquistandole a 0,38, senza iva - prosegue Da Pian - diventa anche fattibile venderle a 0,5 almeno riusciamo a pagare i costi vivi che abbiamo, garantendo continuità al cliente. Ripeto, noi sulle mascherine non abbiamo mai voluto lucrare proprio perché le consideriamo un bene di prima necessità». Ma è chiaro che l'economia senza marginalità o addirittura in perdita come sta avvenendo in questo momento è destinata ad avvitarsi su se stessa. «Bisogna anche calcolare che noi dobbiamo riconfezionarle per venderle singolarmente e per farlo dobbiamo impiegare del personale. Si tratta di un'operazione non banale che deve essere eseguita usando tutte le cautele indicate in una checklist». AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA