BELLUNO Oggi doveva essere l'ultimo giorno alla guida della Sezione Alpini di Belluno e, dopo sette anni di intenso lavoro, Angelo Dal Borgo avrebbe ceduto il testimone al suo successore che sarà il quattordicesimo presidente del sodalizio di via Tissi. Anche all'interno dell'Ana, però, l'emergenza sanitaria ha colpito e, infatti, l'assemblea generale per il rinnovo delle cariche, prevista per domani, è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. «Attendiamo l'evolversi della situazione - ricorda lo stesso Dal Borgo - e poi fisseremo la nuova data per l'assemblea. Per il momento la cosa più importante per la nostra Sezione riguarda proprio il coronavirus. Infatti i nostri volontari della Protezione civile, sin dall'inizio dell'emergenza, hanno operato con la nostra squadra sanitaria all'aeroporto di Orio al Serio per il controllo con il termoscanner dei passeggeri allo scalo bergamasco. In questi ultimissimi giorni poi, come mi riferisce il coordinatore del nucleo sezionale di Protezione civile Ivo Gasperin, i nostri volontari hanno risposto alla richiesta delle Regione del Veneto per collaborare all'allestimento e al montaggio delle tende nelle aree di pertinenza degli ospedali di Belluno e Feltre. Il loro impiego riguardava solo questa fase, poiché la gestione delle tende attiene ora al personale della sanità pubblica. Ancora una volta gli alpini sono in prima linea. Se in seguito ci dovessero arrivare altre richieste da parte delle autorità pubbliche, noi siamo pronti». Su altro fronte, quello sportivo, Dal Borgo si è appena portato a casa un risultato soddisfacente in occasione delle recenti Alpiniadi svoltesi in Valle d'Aosta per la loro terza edizione, la prima si tenne in Val Biois. «Sono orgoglioso dei miei atleti - sottolinea Dal Borgo - che si sono piazzati al 4° posto della classifica per Sezioni e hanno ottenuto alcuni brillanti singoli piazzamenti nelle varie specialità: 3 medaglie d'oro, 6 d'argento e 2 di bronzo oltre al bronzo conquistato dalla nostra squadra di slalom. Un plauso a tutti!». Ora ultimi giorni per il presidente uscente che, dopo il servizio di leva nel Gruppo Agordo del 6° Artiglieria da montagna, vanta una lunga militanza nell'Ana, essendo iscritto al Gruppo di Borsoi dal 1963, con 35 anni passati nel Consiglio direttivo sezionale in vari incarichi.

