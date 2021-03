LA DECISIONE

BELLUNO La comunicazione ufficiale dell'Usl 1 Dolomiti è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: «Scuole chiuse per 14 giorni a partire da sabato». Il provvedimento riguarda il Distretto 1 di Belluno. Istituti superiori e classi seconde e terze delle Medie. Si tratta di circa 7.200 studenti sparsi in 46 comuni della provincia che fino al 26 marzo, almeno, torneranno a collegarsi da casa per l'ormai nota didattica a distanza. È come tornare indietro nel tempo, ai lockdown dello scorso anno e ai numeri che, ora come allora, tornano a crescere e a preoccupare. La notizia dell'imminente chiusura delle scuole, nei territori con un'incidenza superiore ai 250 casi ogni 100mila abitanti, era stata annunciata dal governatore Luca Zaia nella conferenza stampa di martedì. E rilanciata, poco dopo, dai sindaci bellunesi coinvolti. Si sapeva già, infatti, che il distretto di Belluno aveva oltrepassato il limite previsto. «Da venerdì 12 marzo avevano comunicato i sindaci ai loro cittadini le seconde e terze medie e fino alla quinta superiore dei comuni situati nell'ex Usl 1 di Belluno dovranno svolgere le lezioni a distanza. Ogni sette giorni ci sarà un aggiornamento della situazione che con la chiusura di queste scuole provocherà sicuramente ulteriori disagi alle famiglie».

LA RICOSTRUZIONI

Nonostante gli annunci dei sindaci l'Usl ha spiegato: «Abbiamo inviato un messaggio di pre-allerta ai sindaci ma non sappiamo ancora, di preciso, quando chiuderanno le scuole». Martedì l'Usl 1 Dolomiti aveva rimandato al giorno successivo, cioè ieri, per la decisione del Sisp (Servizio di igiene e sanità pubblica). Informazioni che hanno creato qualche difficoltà di organizzazione nelle famiglie con i genitori che se la sono presa con i sindaci per la comunicazione errata pubblicata due giorni fa. Ma ieri, dopo che all'orizzonte era comparsa anche l'ipotesi di uno stop da lunedì, è arrivata la decisione. Il Servizio epidemiologico regionale ha comunicato all'Usl 1 Dolomiti l'incidenza settimanale dei nuovi positivi su base distrettuale e questo è il risultato: «Il Distretto 1 di Belluno registra un'incidenza di 263,53 casi per 100 mila abitanti, quello 2 di Feltre di 130,09 ha chiarito l'azienda sanitaria Considerata che l'incidenza del distretto di Belluno è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, come previsto dal Dpcm dello scorso 2 marzo e dall'ordinanza del presidente della Regione (di martedì, ndr), il Sisp ha disposto la didattica a distanza a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado degli istituti del Distretto 1 di Belluno a partire da sabato». Rimarrà valido per 14 giorni. Quindi fino al 26 marzo. Poi dovranno essere valutata di nuovo l'incidenza dei positivi rispetto al numero di abitanti. Domani, inoltre, dovrebbe arrivare la decisione del Governo riguardo alla proposta del Comitato tecnico scientifico di chiudere i negozi nelle aree dove viene imposta la didattica a distanza.

VELOCITÀ DI CONTAGIO

L'unico dato certo, al momento, è che i contagi sono ripresi a una velocità maggiore rispetto al 2020 a causa delle varianti. Per questo motivo i contatti stretti (e occasionali) di caso covid dovranno fare una quarantena di 14 giorni, a partire dall'ultimo contatto con il caso indice, con tampone molecolare alla fine del periodo. Per i soggetti positivi, invece, è stato disposto l'isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni dall'effettuazione del test antigenico-molecolare positivo o dalla comparsa dei sintomi. Rimangono valide infine le misure di prevenzione come il distanziamento, l'igiene frequente delle mani e l'uso della mascherina.

Davide Piol

