LA DECISIONEBELLUNO «Guardi, di tutte le follie che siamo costretti a subire questa non è neppure la peggiore. È evidente che continueremo a fare come abbiamo sempre fatto». Camillo de Pellegrin sindaco di Val di Zoldo è uno dei tanti sindaci della provincia di Belluno che è costretto a sfidare la legge per garantire ai suoi cittadini più piccoli il servizio scuolabus.RICAPITOLIAMOSecondo il parere dei giudici contabili, che di recente si sono espressi sul punto in Piemonte, il servizio scuolabus dovrebbe essere interamente coperto...