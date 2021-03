LA DECISIONE

BELLUNO È stato il presidente della Regione, Luca Zaia, ad annunciarlo durante la consueta conferenza stampa dell'ora di pranzo: «Anche il distretto di Belluno ha superato i 250 casi ogni centomila abitanti». Su quando scatti la chiusura però ci sono più incertezze che certezze: non ci sono i tempi, infatti, per chiudere già venerdì come era stato inizialmente annunciato. Dopo le 20 di ieri l'azienda socio sanitaria ha spiegato che il nodo sarà sciolto solo oggi: «domani (oggi per chi legge ndr) l'Ulss Dolomiti valuterà e adotterà i provvedimenti conseguenti previsti». Ordinanza alla mano (la firma del presidente Zaia è arrivata nel tardo pomeriggio), considerato il termine perentorio di 48 ore di preavviso che deve essere garantito alle scuole, se questa mattina sarà confermata la decisione annunciata ieri lo stop potrà scattare soltanto da sabato e non da venerdì. A rilanciare nelle proprie pagine Facebook l'ipotesi di una chiusura già da venerdì erano stati una lunga serie di primi cittadini, raggiunti da una comunicazione preventiva dell'Usl che parlava però di numeri ancora da analizzare e dell'attesa «del dato strutturato». Molte anche le scuole che dopo l'annuncio del presidente Zaia hanno provveduto in proprio a parlare di chiusura da Venerdì.

CAPOLINEA

Per gli studenti delle superiori bellunesi terminerà quindi il periodo in cui le scuole sono state aperte al 50%. Una fase avviata all'inizio del mese di febbraio e che, va ricordato, sarebbe dovuta essere sperimentale per poi salire gradualmente al 75% e oltre. Ed invece in ventiquattrore ore nel distretto di Belluno il tasso di incidenza dei casi di Covid-19 ogni 100 mila abitanti è cresciuto da 248,52 a 251,02. Un'inezia sopra la soglia dei 250 casi. Quel che questa mattina si rivelerà sufficiente per far chiudere le scuole e mandare migliaia di studenti in Didattica a distanza (Dad). Una decisione assunta quindi in base ai numeri. E quelli arrivati ieri mattina in Regione dal Dipartimento di Prevenzione parlavano chiaro. E questa volta è la vera novità - la Dad non interessa solo gli studenti delle superiori, ma anche quelli di seconda e terza media. Ancora nel tardo pomeriggio di ieri il Dirigente Scolastico Provinciale Massimiliano Salvador non era in possesso di alcuna comunicazione ufficiale: «Nessuna dichiarazione, nessuna conferma».

CORSA CONTRO IL TEMPO

Oggi per i dirigenti scolastici sarà una giornata di intenso lavoro. Soprattutto per quelle scuole che hanno anche i laboratori che sarà ancora possibile mantenere aperti. Ilaria Chiarusi, dirigente dell'Iis Segato-Brustolon spiega: «Al momento la presenza del virus nelle classi non sembra così impattante». E nelle scuole da lei dirette ora non c'è alcun caso di contagio. La Dirigente Chiarusi ha anche la reggenza dell'Istituto Comprensivo di Cencenighe che conta complessivamente 279 alunni: «Sarà un caso, ma né a Belluno, dove la scuola articolata fra la sede di via Psaro e quella di via San Lorenzo conta 825 studenti, né nei plessi che fanno capo alla sede centrale di Cencenighe ci sono casi di contagi. La situazione nelle scuole era ben più difficile nel mese di dicembre». Viola Anesin guida due scuole: la sua sede di titolarità quale Dirigente Scolastica è quella dei Licei Renier, nel capoluogo; dallo scorso settembre le è stata affidata anche la reggenza dell'Istituto Alberghiero Dolomieu di Longarone. Nella sede di Belluno sono due le classi in sorveglianza sanitaria che domani, 11 marzo, si sottoporranno al tampone di uscita, quello cioè che dovrebbe sancire che fra studentesse e studenti non vi è alcun contagiato. Al Dolomieu di Longarone, invece, vi è una classe ancora in quarantena, ma anch'essa è in uscita. «La soluzione della presenza a scuola del 50% degli studenti era positiva ragiona ed ha permesso agli insegnanti di riprendere i contatti con i ragazzi. Ora invece si torna indietro di un mese e mezzo. Una situazione che per la scuola è penalizzante». Anche in queste due scuole vi sono laboratori, la cui apertura nei prossimi 15 giorni sarà decisa nelle prossime ore: al Renier per l'indirizzo musicale, all'Alberghiero di Longarone per le materie professionalizzanti. E sempre da Longarone, facendo riferimento alla Dad a cui saranno chiamati gli alunni di seconda e terza media dell'Ic, sul proprio profilo facebook ha scritto: «La chiusura di queste scuole provocherà sicuramente ulteriori disagi alle famiglie». Immediata la reazione di Monica: «E se per caso questi alunni sono figli di partite Iva, il disagio è doppio». Intanto nel pomeriggio di ieri nelle caselle di posta elettronica del personale scolastico con più di 54 anni e che si era prenotato, è arrivata la mail di convocazione per sottoporsi al vaccino. Due i gruppi: uno a Feltre, un secondo nell'area Paludi, in Comune di Alpago.

Giovanni Santin

Andrea Zambenedetti

