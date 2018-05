CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEBELLUNO Addio monti... Luxottica lascia le associazioni industriali territoriali. Quindi, saluta anche Confindustria Belluno Dolomiti. Quale sarà lo scossone per Palazzo Doglioni Dalmas? Difficile a dirsi. Certo è che è l'abbandono di un colosso come Luxottica non può non fare rumore. È inevitabile, se non altro per il brand del gruppo di Leonardo Del Vecchio. È un po' come se il Real Madrid perdesse Cristiano Ronaldo. O se il Barcellona vendesse Leo Messi. In questo caso, poi, c'è tutto il discorso legato alla quota...