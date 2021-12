Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE E UDINE Il Friuli Venezia Giulia viaggia verso un Natale in giallo. Se sembra al momento scongiurata la temuta zona arancione (in realtà temuta solamente dai no-vax, viste le nuove regole), è infatti praticamente impossibile il ritorno in zona bianca. Il periodo delle feste, quindi, sarà con ogni probabilità segnato dalla fascia gialla. E questo perché la situazione della quarta ondata si è di fatto stabilizzata. Lo...