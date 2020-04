La curva dei ricoveri nelle Rianimazioni ha iniziato a calare a inizio aprile e finora non è mai stata invertita la rotta. Nella sola Ulss 3 erano 53 i pazienti ricoverati tra il 25 e il 26 marzo, ora sono 29. Come diminuiscono gli attualmente positivi scesi a 1.229. La vera discesa generale a Venezia e provincia è iniziata il 21 marzo. «È il risultato logico dell'esito dei tamponi nelle case di riposo e dell'entrata a regime del laboratorio di Mestre», ha spiegato il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben. In tutto anche i negativizzati (o guariti) superano i decessi: 650 a 137. Insomma, qualcosa sembra cambiare sul serio. Ma l'Ulss4 (che sta facendo registrare in assoluto la percentuale più bassa di contagi nelle strutture per anziani, il 2,30% degli ospiti e 1,68% per i dipendenti, a fronte di una media regionale del 6%) avverte: «Continuiamo a seguire le prescrizioni, siamo preoccupati per un eventuale ritorno dei contagi». Per quanto riguarda le aziende aperte, lo Spisal ha controllato 329 ditte, che danno lavoro a 9.213 dipendenti, e sono risultate solo 5 violazioni. Tra i 2350 dipendenti dell'Ulss4 fino al 14 aprile 60 positivi. E per la terapia intensiva, al Covid Hospital di Jesolo ridotto il numero dei ricoverati: dei 14 posti letto, ora ne vengono occupati non più di 5, rispetto al pienone riscontrato fino a pochi giorni fa.

Munaro e Cibin a pagina II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA