LA CURIOSITA'

GIAVERA Nonostante gli ingenti danni causati dal maltempo, c'è anche chi ne ha approfittato per un momento goliardico, il tutto filmato e come di rigore postato sui social network. In poche ore è diventato infatti virale il video che ritrae Taddeo Mazzucco intento a surfare ai margini di un vigneto allagato in quel di Cusignana. Video che se da un lato ha suscitato grande ilarità, dall'altro non ha mancato di sollevare anche qualche critica.

LA PERFORMANCE

Il filmato risale al pomeriggio di domenica e per una quindicina di secondi ritrae il 27enne di Santa Croce sul Montello, nel comune di Nervesa, a bordo di una tavola da wakeboard, specialità degli sport acquatici che unisce lo sci d'acqua allo snowbord e al surf. Attaccato a un fuoristrada guidato da un amico attraverso un cavo, il ragazzo ha dato prova delle sue abilità sportive facendosi largo tra le onde sollevate dallo stesso veicolo in movimento. Le acque torbide e scure a causa dei detriti e del terreno sollevati dal fondo del campo hanno reso certamente lo scenario ben diverso rispetto a quello dei paradisi costieri e dei laghi patria di questa disciplina, ma grazie al mondo di internet il successo è stato comunque assicurato. Nel video si vede Taddeo passare davanti all'obiettivo dell'amico che lo filma dal ciglio della strada, risparmiato dalla furia dell'acqua, e salutare con un gesto di vittoria prima di allontanarsi trainato dal fuoristrada.

APPLAUSI E POLEMICHE

È bastato caricarlo su Facebook per innescare un'ondata di commenti e reazioni, superando nel giro di una giornata le seimila condivisioni. Le immagini della performance sono finite su molte pagine e profili, con tantissimi trevigiani e non sbizzarritisi in apprezzamenti ma anche in qualche tirata d'orecchi verso gli autori. Se infatti moltissimi hanno espresso il loro divertimento plaudendo ai ragazzi per aver strappato loro una sorriso in un momento così arduo, non è mancato chi invece ha letto quel gesto come un ulteriore sfregio a chi ha perso i suoi raccolti. Di contro però molti hanno difeso Taddeo, contribuendo ad aumentare la visibilità del video nella migliore tradizione social del Bene o male, basta che se ne parli. (s.d.s.)

