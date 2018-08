La Curia: «Chiese fragili, usi diversi per salvarle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEVENEZIA «Le chiese chiuse e definitivamente inutilizzate sono quelle messe peggio. Purtroppo le disponibilità economiche sono quelle che sono: patiamo la diminuzione dei fondi, anche dell'8 per mille. In queste condizioni si fa il possibile, ma non è certo l'ideale». LA CURIADon Gianmatteo Caputo, direttore dell'ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e l'Edilizia di culto, fotografa una situazione che non esita a definire «grave». «Servono - dice- interventi costanti, ma dobbiamo agire sempre nell'emergenza....